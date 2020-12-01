kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 01.12.2020

BTC/USD

19268.00

ETH/USD

608.74

LTC/USD

91.31

НБУ 01.12.2020

USD/UAH

28.70

EUR/UAH

34.37

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости IT телефоны Apple много лет обманывала всех пользователей iPhone. Теперь ей грозит огромный штраф
commentss НОВОСТИ Все новости

Apple много лет обманывала всех пользователей iPhone. Теперь ей грозит огромный штраф

Действия компании признаны «агрессивными», и теперь она обязана заплатить 10 млн евро

сегодня, 16:38
Автор:

Елизавета Черных

Итальянское Управление по охране конкуренции и рынка предъявило штраф корпорации Apple за обман покупателей в рекламе смартфонов iPhone различных моделей. По мнению Итальянского регулятора, компания ввела своих покупателей в глубокое заблуждение, не объяснив, как работает система защиты смартфонов от влаги. 

Apple много лет обманывала всех пользователей iPhone. Теперь ей грозит огромный штраф

ФОТО: Из открытых источников

В следствии этого, Итальянский регулятор обязал Apple выплатить штраф в размере 10 миллионов евро. Однако, это не единственное "наказание" от итальянского ведомства для американской компании. Управление по охране конкуренции и рынка также поручило Apple обнародовать фрагмент заключения на официальном сайте. 

Что же все-таки не так с водонепроницаемостью iPhone? 

Эксперты AGCM были возмущены конкретно тем, как компания рекламирует данное свойство смартфона. Исходя из рекламных роликов, iPhone могут находиться в воде на глубине одного-четырех метров до получаса. Однако, в корпорации не указывают, в каких конкретно условиях это работает. 

Итальянские специалисты уверили, что настоящую водонепроницаемость iPhone можно наблюдать только в очищенной и неподвижной воде, чего можно достичь исключительно в лабораторных условиях. В Управлении отметили, что в других условиях вода может уничтожить любую модель смартфона Apple менее, чем за 30 минут. 

Однако, ложь о водонепроницаемости не единственная претензия итальянского Управления к компании. В ведомстве возмущены тем, что Apple отказывает клиентам в гарантийном обслуживании смартфонов, в случае если его работа будет нарушена попаданием воды. Регулятор увидел в этом полное нарушение прав потребителя, предусмотренных Законом Италии. 

К слову, крайний срок выплаты корпорацией штрафа в Управлении не сообщают. 

Ранее "Комментарии" писали о том, что Шотландия первая в мире испытает уникальную водородную систему отопления.




Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.cnews.ru/news/top/2020-11-30_apple_mnogo_let_obmanyvala
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ