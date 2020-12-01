Apple много лет обманывала всех пользователей iPhone. Теперь ей грозит огромный штраф

Итальянское Управление по охране конкуренции и рынка предъявило штраф корпорации Apple за обман покупателей в рекламе смартфонов iPhone различных моделей. По мнению Итальянского регулятора, компания ввела своих покупателей в глубокое заблуждение, не объяснив, как работает система защиты смартфонов от влаги.

ФОТО: Из открытых источников

В следствии этого, Итальянский регулятор обязал Apple выплатить штраф в размере 10 миллионов евро. Однако, это не единственное "наказание" от итальянского ведомства для американской компании. Управление по охране конкуренции и рынка также поручило Apple обнародовать фрагмент заключения на официальном сайте.

Что же все-таки не так с водонепроницаемостью iPhone?

Эксперты AGCM были возмущены конкретно тем, как компания рекламирует данное свойство смартфона. Исходя из рекламных роликов, iPhone могут находиться в воде на глубине одного-четырех метров до получаса. Однако, в корпорации не указывают, в каких конкретно условиях это работает.

Итальянские специалисты уверили, что настоящую водонепроницаемость iPhone можно наблюдать только в очищенной и неподвижной воде, чего можно достичь исключительно в лабораторных условиях. В Управлении отметили, что в других условиях вода может уничтожить любую модель смартфона Apple менее, чем за 30 минут.

Однако, ложь о водонепроницаемости не единственная претензия итальянского Управления к компании. В ведомстве возмущены тем, что Apple отказывает клиентам в гарантийном обслуживании смартфонов, в случае если его работа будет нарушена попаданием воды. Регулятор увидел в этом полное нарушение прав потребителя, предусмотренных Законом Италии.

К слову, крайний срок выплаты корпорацией штрафа в Управлении не сообщают.

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