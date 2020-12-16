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Стало известно, когда выйдет iPhone 13

Следующий флагманский смартфон Apple выйдет без задержек

сегодня, 13:27
Автор:

Елизавета Черных

Авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко сообщил о том, когда выйдет новенький смартфон от компании Apple. По словам эксперта iPhone 13 будет выпущен без задержек и традиционная презентация будет проведена в сентябре 2021 года, а первая партия смартфонов будет производиться уже летом того же года. 

Стало известно, когда выйдет iPhone 13

ФОТО: Из открытых источников

Инсайдер также сообщил, что корпорация учла все проблемы с выпуском iPhone в этом году и намерена представить очередное поколение смартфонов точно в срок, а также отметил, что iPhone 13 будет оснащен процессором Apple A15. 

Мин-Чи Ко также опроверг информацию о том, что главный производитель чипов для iPhone — тайваньская компания TSMC — снижает темпы производства на 20 процентов. По словам инсайдера, спрос на iPhone 12 остается стабильно высоким, поэтому американская компания не имеет в планах уменьшать объемы поставок смартфонов. 

Напомним, что компания Apple запустила программу замены дисплеев для устройств іPhone 11 для пользователей, которые столкнулись с проблемой  отсутствия реакции экрана на прикосновения. В корпорации сообщили, что с данной проблемой могли столкнуться владельцы смартфонов, которые были произведены в период с ноября 2019 года по май 2020 года. Компания заявила, что данную поломку будут устранять бесплатно. 

Ранее "Комментарии" сообщали, что американская корпорация признала еще одну проблему смартфонов, с которой сталкиваются владельцы новых iPhone 12 и iPhone 12 Pro Max. Обладатели новеньких смартфонов от Apple все чаще жалуются на неисправность беспроводного сертифицированного зарядного Qi-устройства. 





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Источник: https://lenta.ru/news/2020/12/16/iphone13/
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