Популярная соцсеть специально разряжает батареи смартфонов

Facebook может тайно разряжать аккумуляторы мобильных телефонов своих пользователей, утверждает бывший сотрудник компании Джордж Хейворд в своем судебном иске, который после своего увольнения он подал против американской транснациональной холдинговой компании. Так, специалист по анализу и обработке данных рассказал широкой общественности о такой практике, как "негативное тестирование", которая позволяет соцсетям намеренно запускать на смартфонах пользователей тайное тестирование различных функций и проблем (к примеру, таких как скорость загрузки изображения или скорость работы приложения).

Соцсети разряжают батарею/ Фото:Getty Images/iStockphoto

Такое "негативное тестирование" быстро разряжает аккумулятор и негативно влияет на дальнейшую эксплуатацию гаджета в целом.

После того, как Хейворд отказался принимать участие в "отрицательном тестировании", то его попросту уволили из компании. После этого бывший сотрудник Facebook подал иск против компании в Федеральный суд Манхэттена.

Хейворд сообщил, что конкретно он работал над приложением Facebook Messenger, которое позволяет пользователям отправлять письменные сообщения, а также совершать телефонные или видеозвонки и является важным инструментом коммуникации во многих странах. Об этом сообщает издание The New York Post.

Кроме этого Хейворд отметил, что подобная практика распространена и среди других соцсетей, а большинство людей даже не догадываются о том, что из-за тайного тестирования определенных функций аккумуляторы их гаджетов садятся активнее, чем обычно.

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