Почему старые смартфоны украинцев перестанут работать с сентября

Старые смартфоны украинском перестанут работать, фото из открытых источников

Старые смартфоны по всему миру перестанут обслуживаться компанией Google с 27 сентября. Об этом сообщается на сайте технической поддержки Google.

В сообщении говорится, что такие действия направлены на обеспечение безопасности пользователей служб Google.

"Google больше не позволит вход на устройствах Android с ОС Android 2.3.7 или более поздней версии с 27 сентября 2021", — говорится в сообщении.

Поэтому все, кто имеет смартфон с устаревшей операционной системой Android, не смогут пользоваться приложениями Google: почтой Gmail, профилем на YouTube и приложением Google Карты. Приложения служб Google будут выдавать ошибку логина или пароля.

Поэтому надо обновить операционную систему до версии Android (3.0), если устройство рассчитано на обновление операционной системы. После обновления удалите старый аккаунт и создайте новый. Иначе можно будет войти в почту и учетные записи только через браузер с помощью сайтов myaccount.google.com и mail.google.com.

Как писал портал "Комментарии", американская компания Google готовит обновление для операционной системы Android TV 12. Как стало известно, главной особенностью новинки станет отображение пользовательского интерфейса в формате 4K. Благодаря этому пользователи смарт-телевизоров под управлением этой операционки получат более качественное изображение.

Издание "Комментарии" сообщало о том, что американская компания Google выпустила новую бета-версию Android 12 для смартфонов. В ней для тестировщиков будут добавлены новые возможности. Стало известно, сколько еще предстоит выйти тестовых версий Android 12 перед выходом стабильной версии.





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