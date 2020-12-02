OPPO запатентовала камерофон с 15-кратным зумом

Компания OPPO получила патент на технологическое решение системы одного из сенсоров основной камеры смартфона для съемки с 15-кратным зумом. В документе указывается, как работает гибридный зум, а также конструктивные особенности устройства.

OPPO запатентовала новый смартфон

Согласно предоставленным эскизам, которые затем были преобразованы LetsGoDigital в высококачественные 3D-рендеры, смартфон OPPO получит изогнутый OLED-дисплей со встроенной камерой. На тыльной стороне устройства будет массивный модуль основной камеры с двухуровневым выступом.

Судя по описанию, гаджет будет оснащен тремя сенсорами. Увеличенная толщина устройства за счет модуля камеры объясняется возможностью снимать фото и видео с 15-кратным увеличением. Примечательно, что в ряду патентов OPPO уже есть смартфон с аналогичным дизайном, но с круглым модулем камеры, оснащенным механическими направляющими.

Дизайн такого устройства пока существует только на бумаге, и производитель не раскрывает планы по его выпуску.

Как сообщало издание "Комментарии", OPPO представит смартфон с уникальной функцией. Компания анонсировала новую "полнофункциональную систему управления цветом" для флагманов компании 2021 года, начиная с OPPO Find X3. Система обработки изображений end-t0-end позволит таким устройствам, как Find X3, сохранять изображения HEIF с поддержкой 10-битной глубины цвета и широкой цветовой гаммы DCI-P3.

Также "Комментарии" ранее рассказывали, что OPPO представила уникальные очки з дополненной реальностью. Официальная презентация гаджета прошла 17 ноября.

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