OPPO представит смартфон с уникальной функцией

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Павел Зинченко
В последнее время война дисплеев для смартфонов ведется с применением
оружия с высокой частотой обновления, высокой плотностью пикселей и размерами,
близкими к планшетным. Теперь OPPO стремится к тому аспекту, на который часто
не обращают внимания: точности цветопередачи.
Find X3 получит уникальную функцию
OPPO анонсировала новую "полнофункциональную систему управления
цветом" для флагманов компании 2021 года, начиная с OPPO Find X3. Система
обработки изображений end-t0-end позволит таким устройствам, как Find X3,
сохранять изображения HEIF с поддержкой 10-битной глубины цвета и широкой
цветовой гаммы DCI-P3.
Это должно позволить Find X3 захватывать изображения с более широким
спектром цветов, а также отображать эти цвета на своей панели. Хотя Android
поддерживал стандарт еще в 2019 году, это делает OPPO первым OEM-производителем
Android, который завершил 10-битный цикл с широкой гаммой от захвата до
отображения.
Похоже, что у компании большие планы на Find X3 в этом отношении. OPPO
заявляет, что телефон будет поддерживать HDR с цифровым перекрытием, что
позволяет снимать изображения с разной экспозицией, обеспечивая более широкое
извлечение цвета. Компания также будет более серьезно относиться к калибровке
цвета на своих будущих устройствах.
Неясно, что еще принесет OPPO Find X3 в 2021 году, но ожидается, что
более подробная информация появится задолго до запуска.
Как сообщало издание "Комментарии", новый концептуальный телефон компании OPPO уже здесь.
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