OPPO представит смартфон с уникальной функцией

В последнее время война дисплеев для смартфонов ведется с применением оружия с высокой частотой обновления, высокой плотностью пикселей и размерами, близкими к планшетным. Теперь OPPO стремится к тому аспекту, на который часто не обращают внимания: точности цветопередачи.

Find X3 получит уникальную функцию

OPPO анонсировала новую "полнофункциональную систему управления цветом" для флагманов компании 2021 года, начиная с OPPO Find X3. Система обработки изображений end-t0-end позволит таким устройствам, как Find X3, сохранять изображения HEIF с поддержкой 10-битной глубины цвета и широкой цветовой гаммы DCI-P3.

Это должно позволить Find X3 захватывать изображения с более широким спектром цветов, а также отображать эти цвета на своей панели. Хотя Android поддерживал стандарт еще в 2019 году, это делает OPPO первым OEM-производителем Android, который завершил 10-битный цикл с широкой гаммой от захвата до отображения.

Похоже, что у компании большие планы на Find X3 в этом отношении. OPPO заявляет, что телефон будет поддерживать HDR с цифровым перекрытием, что позволяет снимать изображения с разной экспозицией, обеспечивая более широкое извлечение цвета. Компания также будет более серьезно относиться к калибровке цвета на своих будущих устройствах.

Неясно, что еще принесет OPPO Find X3 в 2021 году, но ожидается, что более подробная информация появится задолго до запуска.

Как сообщало издание "Комментарии", новый концептуальный телефон компании OPPO уже здесь.

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