Новый концепцептуальный телефон компании OPPO уже здесь: первый «бесконечный» экран

С прошлого года мобильные телефоны со складным экраном вышли на новый исторический этап. Компании Rouyu, Samsung, Huawei, Motorola и другие одна за одной выпускают для продажи серийные мобильные телефоны со складным экраном. А ОРРО помимо складного экрана продемонстрировал новую форму — бесконечный экран.

Сегодня, 17 ноября, на конференции OPPO Future Technology Conference компания OPPO объявила о выпуске нового концептуального телефона с бесконечным экраном Infinite Screen.

Официальные лица OPPO не предоставляют более подробной информации о данной модели, но можно предположить, что форма бесконечного экрана OPPO представляет собой экран с прокруткой.

Как показано на видео, так называемый экран с прокруткой означает вытягивание из середины другого экрана, аналогичного стандартному, а затем два экрана плавно соединяются, чтобы стать планшетным компьютером.





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