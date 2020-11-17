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OPPO представит уникальные очки з дополненной реальностью

Смарт-очки OPPO будут представлены с новым концептуальным телефоном и приложениями AR

сегодня, 01:15
Автор:

Павел Зинченко

Очки OPPO AR будут представлены 17 ноября вместе с новым концептуальным телефоном и приложениями AR. Компания проводит специальное мероприятие OPPO Inno Day 2020 в Китае, и теперь она подтвердила, что также будут выпущены очки AR. Продукт был изображен на плакате, и он выглядит как солнцезащитные очки. Очки OPPO AR, скорее всего, будут оснащены множеством датчиков, чтобы пользователи могли погрузиться в атмосферу дополненной реальности.

OPPO представит уникальные очки з дополненной реальностью

Появились новые AR-очки

Компания обратилась в Weibo, чтобы объявить, что представит очки OPPO AR Glasses во время мероприятия Inno Day 2020 17 ноября. На тизере есть фотография очков, и она показывает, что очки OPPO AR похожи на солнцезащитные очки. Металлическая рамка по краям и дополнительные черные рамки, чтобы не отвлекаться.

На мероприятии OPPO Inno Day 2020 17 ноября компания также собирается представить концептуальный телефон. Тизер Weibo предполагает, что он предлагает инновационный подход к экрану дисплея. Предлагается частичный взгляд на телефон с изогнутыми краями. Это может быть складной телефон со складным экраном типа раскладушки или тот, который предлагается в линейке Galaxy Fold. В любом случае это будет просто концептуальный телефон, и не ожидается, что он будет запущен в продажу.

Помимо этих продуктов, OPPO также интриговала слухами о появлении приложения AR для пространственных вычислений, которое предлагает интересные наложенные виды в виртуальном мире. Более подробная информация об этом также будет представлена ​​во время мероприятия 17 ноября.

Как сообщало издание "Комментарии", OPPO представила новый бюджетный смартфон.


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Источник: https://gadgets.ndtv.com/wearables/news/oppo-ar-glasses-concept-phone-launch-november-17-spatial-computing-ar-app-inno-day-2020-2325695
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