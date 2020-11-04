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OPPO представила новый бюджетный смартфон

OPPO K7x поставляется в двух цветовых вариантах и оснащен боковым датчиком отпечатков пальцев

сегодня, 17:15
Автор:

Павел Зинченко
Смартфон OPPO K7x был в новостях в последние несколько недель, и теперь компания наконец-то сделала его доступным для покупки в Китае. Это второе устройство компании в K-серии после запуска OPPO K7 пару месяцев назад.
Смартфон оснащен 6,5-дюймовым ЖК-дисплеем Full HD + с частотой обновления 90 Гц и частотой дискретизации при касании 180 Гц. Под капотом он работает на чипсете MediaTek Dimensity 720, который поддерживает подключение 5G.
На данный момент есть только один вариант телефона с точки зрения конфигурации памяти — 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. Он также оснащен боковым датчиком отпечатков пальцев для дополнительной безопасности на устройстве.
Что касается камеры, смартфон оснащен тройной камерой на задней панели, которая включает 48-мегапиксельный основной датчик, 8-мегапиксельный датчик и два 2-мегапиксельных датчика камеры. На лицевой стороне находится 16-мегапиксельная камера для селфи.
Устройство работает под управлением операционной системы Android 10 прямо из коробки с собственной ColorOS 7.2 компании. Оно питается от аккумулятора емкостью 5000 мАч, который поддерживает технологию быстрой зарядки VOOC мощностью 30 Вт.
Смартфон OPPO K7x поставляется в двух цветовых вариантах — Mirror Black и Shadow Blue. Стоимость телефона составляет 209 долларов. В настоящее время он доступен для предварительного заказа в Китае за 15 долларов США, а поставки начнутся с 11 ноября.

OPPO представила новый бюджетный смартфон

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