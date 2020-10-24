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OPPO разработала уникальную систему навигации для смартфонов

Алгоритм отображает местоположения пользователей, измеряя расстояние между станциями сети в реальном времени

сегодня, 01:15
Автор:

Павел Зинченко

Компания OPPO анонсировала свой новый алгоритм высокоточного позиционирования собственной разработки. Технология называется кинетическим позиционированием в реальном времени (RKP) и она позволяет навигационным системам смартфонов определять координаты пользователя с точностью до одного метра. Об этом сообщает GIZMochina.

OPPO разработала уникальную систему навигации для смартфонов

OPPO представила навигационную систему

Согласно отчету GizArena, в новой технологии алгоритм отображает местоположения пользователей, измеряя расстояние между станциями сети в реальном времени, чтобы получить точные показания. Эта система не совсем новая, поскольку изначально она использовалась на промышленном уровне, где использовались большие и сложные системы. Таким образом, в то время она не подходила для смартфонов.

Но теперь OPPO разработала продвинутый алгоритм, который использует информацию от существующих датчиков смартфонов, включая акселерометры и гироскопы, для повышения точности позиционирования. Еще одно преимущество этой системы — уменьшение помех сигнала. В настоящее время запатентованная технология китайского технологического гиганта находится на стадии коммерциализации, поэтому можно ожидать, что она появится в будущих смартфонах OPPO в 2021 году.

Как сообщало издание "Комментарии", OPPO представила новый бюджетный смартфон.


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