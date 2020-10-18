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Компания OPPO представила новый бюджетный смартфон

Новый смартфон OPPO будет представлен в Индии в ближайшие дни

сегодня, 01:15
Автор:

Павел Зинченко

Компания OPPO представила смартфон F17 Pro в Индии в прошлом месяце, а 19 октября компания собирается выпустить специальную версию смартфона в этой стране, получившую название F17 Pro Diwali Edition. OPPO еще не раскрыла цену специального выпуска F17 Pro, но сегодня индийское отделение разместило его изображение в Twitter, которое показывает, что Diwali Edition выйдет в цвете Matte Gold. Об этом сообщает GSMarena.

Компания OPPO представила новый бюджетный смартфон

OPPO представит бюджетный смартфон

Отдельное изображение, размещенное OPPO на его официальном индийском сайте, дает нам лучшее представление о задней панели Diwali Edition, которая не имеет вертикальной полосы, как другие варианты цвета, а вместо этого представляет собой градиент от золота к воде.

F17 Pro Diwali Edition, скорее всего, поделится своим внутренним устройством с обычной моделью, которая поставляется с SoC Helio P95, 6,43-дюймовым дисплеем FullHD + AMOLED, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.

Смартфон работает под управлением ColorOS 7.2 на базе Android 10, но недавно получил обновление ColorOS 11 на базе Android 11. Смартфон поставляется с шестью камерами (две спереди и четыре сзади) и аккумулятором емкостью 4015 мАч с зарядкой 30 Вт.

F17 Pro в настоящее время доступен в цветах Matte Black, Magic Blue и Metallic White по цене 315 долларов США или 265 евро, поэтому ожидается, что цена Diwali Edition будет в том же диапазоне.

Как сообщало издание "Комментарии", OPPO готовится представить мощный камерофон.


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