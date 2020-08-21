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Главная Новости IT технологии Компания OPPO готовится представить мощный камерофон
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Компания OPPO готовится представить мощный камерофон

Рекламный ролик OPPO показывает, сколько камер будут иметь новые смартфоны

сегодня, 18:00
Автор:

Павел Зинченко

Китайская компания OPPO, один из крупнейших мировых поставщиков смартфонов, представила рекламный ролик, демонстрирующий дизайн смартфонов семейства F17. В ближайшее время состоится презентация новинок. Об этом сообщает издание Aroged.

В серию войдут базовая модель OPPO F17 и более мощная модификация OPPO F17 Pro. Как сообщалось ранее, эти устройства будут самыми тонкими смартфонами 2020 года с толщиной корпуса 7,48 мм.

Компания OPPO готовится представить мощный камерофон

На опубликованном видео показаны шесть камер. В передней части расположен двойной блок, для которого в левом верхнем углу дисплея предусмотрено продолговатое отверстие. Основная четырехкамерная камера выполнена в виде модуля квадратной формы со скругленными углами: оптические компоненты организованы в виде матрицы 2 × 2.


Источники в Интернете раскрывают предполагаемые характеристики старшей из двух новинок. OPPO F17 Pro предположительно будет включать в себя 6,59-дюймовый дисплей, аккумулятор емкостью 4320 мАч с поддержкой зарядки 30 Вт и процессор Snapdragon 730 среднего уровня. Счетверенная камера предположительно будет сочетать в себе сенсоры на 64, 12, 8 и 2 миллиона пикселей. Двойная селфи-камера будет включать 32-мегапиксельный основной сенсор.

Как сообщало издание "Комментарии", OPPO анонсировала важное усовершенствование для смартфонов.


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