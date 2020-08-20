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Главная Новости IT телефоны Компания OPPO анонсировала важное усовершенствование для смартфонов
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Компания OPPO анонсировала важное усовершенствование для смартфонов

Новая технология гибридного оптического зума OPPO даст возможность пользователям получить четкое и точное изображение

сегодня, 02:30
Автор:

Павел Зинченко

Компания OPPO анонсировала модуль перископической камеры следующего поколения с 7-элементным объективом. Вскоре ожидается, что смартфоны, выпускаемые компанией, будут оснащены этим модулем. Об этом сообщает издание Firstpost.

По заявлению OPPO, новая технология гибридного оптического зума позволит пользователям получить четкое и точное изображение. Технология использует революционную ступенчатую структуру масштабирования перископа с датчиком большого размера и сложными алгоритмами визуализации.

Компания OPPO анонсировала важное усовершенствование для смартфонов

В новой технологии камеры по-прежнему используется объектив перископа, но с новой конфигурацией. OPPO заявила, что в гибридной системе оптического зума нового поколения используется широкоформатный датчик изображения 16:11. Согласно отчету GSMArena, модуль может регулировать фокусное расстояние от 85 мм до 135 мм. Диафрагма начинается с f / 3.3 и заканчивается при диафрагме f / 4.3.

Существует 16-битная высокоточная микросхема драйвера, которая поможет точно перемещать две группы линз для масштабирования и автофокусировки, а также для оптической стабилизации изображения. В новой технологии камеры по-прежнему используется объектив перископа, но с новой конфигурацией. Технология камеры обеспечивает лучший зум и улучшенное качество изображения.

По заявлению OPPO, есть новый большой сенсор с максимальной выходной мощностью 32 МП. Представитель компании добавил, что пользователи смогут делать реальные и точные изображения даже с помощью новой технологии гибридного масштабирования. К сожалению, производитель смартфона пока не сообщил, когда и на каком устройстве будет запущен модуль.

Как сообщало издание "Комментарии", OPPO представит новую серию премиальных смартфонов.


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