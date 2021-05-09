Какие SMS-сообщения нужно удалять сразу после просмотра

Сложно в современном мире обходиться без смартфона, ведь в нем мы храним самую важную для себя информацию. Но это может сыграть с нами злую шутку.

Какие сообщения в телефоне нужно срочно удалять (фото из открытых источников)

Эксперт Арсений Щельцин рассказал, какие сообщения желательно удалять из гаджета сразу после их прочтения, чтобы защитить свои данные.

Специалист говорит, что во входящих SMS или черновиках не стоит хранить информацию о своих паролях, персональные данные, а также сообщения, которые способны как-то навредить вашей репутации.

Лучше из гаджета удалять и серверные SMS, в которых вам присылают временные пароли на тот или иной сайт или программу. Сюда входят и коды авторизации социальных сетей, финансовые ссылки.

Есть приложения, которые запрашивают у пользователя разрешение на доступ к спискам контактов или текстовым сообщениями. Но с этим нужно быть осторожнее, поскольку быстрый доступ к SMS через вирусы или удаленное восстановление резервной копии телефона без вашего ведома превращают копилку SMS в самое уязвимое пространство.

Дело в том, что мошенники могут представиться вашим именем в службе поддержки какого-то сервиса, придумать какую-то легенду, исходя из SMS-истории пользования сервисом, а далее — получить доступ к вашему аккаунту.

Эксперт также отметил, что в некоторых операционных системах есть корзина, которая не очищается самостоятельно.

"Делайте резервное копирование, устанавливайте двухфакторную верификацию, не теряйте телефон и следите за своими SMS-сообщениями", — заключил Щельцин.

Напомним, эксперт рассказал, что нужно делать со смартфоном, если он упал в воду или на него попала какая-то жидкость.

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