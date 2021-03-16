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Какие данные лучше не хранить на смартфоне

Смартфон могут взломать и эти данные попадут в чужие руки

сегодня, 09:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Современный мир сложно представить без смартфона. В этом маленьком гаджете мы храним самую важную информацию, не задумываясь о том, что она может попасть в чужие руки. Эксперт по кибербезопасности Андрей Масалович рассказал, что лучше не хранить в памяти своего телефона.

Какие данные лучше не хранить на смартфоне

Что лучше не хранить в телефоне (фото из открытых источников)

Специалист отметил, что в мобильном телефоне уровень защиты информации такой же, как например, в обычном почтовом ящике. То есть, личные данные не настолько защищены, как бы нам хотелось, поэтому эксперт советует переносить важную информацию на удаленные носители.

В первую очередь, по словам эксперта, в гаджете нельзя хранить пароли и учетные данные. И для каждого сервера лучше придумать разные, а не одинаковые пароли, и менять их нужно хотя бы один раз в три месяца.

Андрей Масалович также отметил, что не стоит на своем устройстве ставить галочку "Запомнить меня", если вы где-то регистрируетесь. На многих смартфонах есть опция "Динамический сменный MAC-адрес" и при ее включении с отключенным Bluetooth, можно частично защитить свои данные.

Еще эксперт не рекомендует хранить в телефоне ксерокопии своих документов, в частности паспорта, потому что телефон могут украсть или взломать, и эта информация окажется в руках у мошенников.

Также специалист рекомендует, если есть возможность, завести два телефона: рабочий и личный. Чтобы для разных целей были разные гаджеты.

Напомним, что эксперт Станислав Косарев назвал самые популярные баги, которые могут вывести ваш гаджет из строя за считанные минуты.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что эксперт Зак Доффман рассказал о восьми найденных приложениях, которые нужно срочно удалить со своего смартфона. 


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Источник: https://sova.info/news/ekspert-rasskazal-kakie-dannye-luchshe-ne-khranit-na-smartfone/
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