Какие данные лучше не хранить на смартфоне

Современный мир сложно представить без смартфона. В этом маленьком гаджете мы храним самую важную информацию, не задумываясь о том, что она может попасть в чужие руки. Эксперт по кибербезопасности Андрей Масалович рассказал, что лучше не хранить в памяти своего телефона.

Что лучше не хранить в телефоне (фото из открытых источников)

Специалист отметил, что в мобильном телефоне уровень защиты информации такой же, как например, в обычном почтовом ящике. То есть, личные данные не настолько защищены, как бы нам хотелось, поэтому эксперт советует переносить важную информацию на удаленные носители.

В первую очередь, по словам эксперта, в гаджете нельзя хранить пароли и учетные данные. И для каждого сервера лучше придумать разные, а не одинаковые пароли, и менять их нужно хотя бы один раз в три месяца.

Андрей Масалович также отметил, что не стоит на своем устройстве ставить галочку "Запомнить меня", если вы где-то регистрируетесь. На многих смартфонах есть опция "Динамический сменный MAC-адрес" и при ее включении с отключенным Bluetooth, можно частично защитить свои данные.

Еще эксперт не рекомендует хранить в телефоне ксерокопии своих документов, в частности паспорта, потому что телефон могут украсть или взломать, и эта информация окажется в руках у мошенников.

Также специалист рекомендует, если есть возможность, завести два телефона: рабочий и личный. Чтобы для разных целей были разные гаджеты.

Напомним, что эксперт Станислав Косарев назвал самые популярные баги, которые могут вывести ваш гаджет из строя за считанные минуты.

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