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Главная Новости IT технологии Срочно удалите со смартфона: названы 8 опасных приложений
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Срочно удалите со смартфона: названы 8 опасных приложений

В этих приложениях есть троян Clast82

сегодня, 09:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Перед тем, как скачивать на свой телефон приложения из Google Play Store, эксперты рекомендуют внимательно с ним ознакомиться. Дело в том, что некоторые программы могут содержать вирусы, которые способны нанести серьезный вред системе гаджета и осуществить кражу ваших данных или денежных средств.

Срочно удалите со смартфона: названы 8 опасных приложений

Опасные приложения (фото из открытых источников)

Эксперт Зак Доффман в своей статье на сайте Forbes говорит о том, что найдено еще 8 новых опасных приложений, которые нужно срочно удалить со смартфона:

- Cake VPN (com.lazycoder.cakevpns)

- Pacific VPN (com.protectvpn.freeapp)

- eVPN (com.abcd.evpnfree)

- BeatPlayer (com.crrl.beatplayers)

- QR/Barcode Scanner MAX (com.bezrukd.qrcodebarcode)

- Music Player (com.revosleap.samplemusicplayers)

- tooltipnatorlibrary (com.mistergrizzlys.docscanpro)

- QRecorder (com.record.callvoicerecorder).

В этих приложениях есть троян под названием Clast82, устанавливающий на ваш гаджет любое вредоносное программное обеспечение, с помощью которого злоумышленники могут украсть ваши банковские реквизиты и обойти двухфакторную аутентификацию.

Эксперт Экрам Ахмед, работающий в компании по IT-безопасности Check Point, говорит, что вышеперечисленные приложения необходимо удалить, если они у вас есть, а потом сменить пароли к онлайн-банкингу и другим финансовым учетным записям.

Отмечается, что злоумышленники продолжают разрабатывать вредоносные программы для Android, поскольку хорошо знают, что их жертвы часто устанавливаются приложения без особого внимания и изучения.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что популярное приложение заразило миллионы смартфонов вредоносным содержимым.


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Источник: https://www.forbes.com/sites/zakdoffman/2021/03/09/if-these-apps-are-on-your-samsung-huawei-google-or-xiaomi-android-smartphone-delete-them/?sh=641fb8944185
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