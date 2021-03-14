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Какие ошибки способны сломать смартфон за секунды

Смартфон может погубить картинка или сообщение

сегодня, 09:10
Автор:

Светлана Шкурупий

К сбою в работе смартфона могут привести не только вирусы, но и программные ошибки, которые разработчики упускают из виду. Эксперт Станислав Косарев назвал самые популярные баги, которые могут вывести ваш гаджет из строя за считанные минуты.

Какие ошибки способны сломать смартфон за секунды

названы программные ошибки, которые ломают смартфон / фото: Pixabay.com

Специалист отметил, что прошлым летом многие пользователи Android-смартфонов столкнулись со сбоями. И как оказалось, всему виной была картинка с природным ландшафтом, совершенно обычная, на первый взгляд. Если установить ее на рабочий экран, то девайс начнет циклически включаться и выключаться, и перезагрузка смартфона не решит проблему. Все дело в цветовой гамме изображения. По умолчанию операционная система Android настроена на отображение sRGB-цветов, однако картинка использует RGB-гамму.

Второй баг, который способный вывести телефон из строя, заключается в изменении даты и времени. Эта проблема появилась еще в 2016 году в iOS. Если перейти в настройки и снять галочку с "автоматической настройки времени", а затем вручную ввести дату 1 января 1970 года, то произойдет ошибка и телефон выключится. Вернуть его к "жизни" будет не просто. Правда, компания Apple вскоре создала "заплатку", и эта ошибка пропала. 

Еще один баг был обнаружен в ранних версиях IOS 13. Гаджеты Apple ломались из-за сообщения, текст которого содержал эмодзи с флагом Италии и символ на языке синдхи. После такого сообщения iPhone начинал циклически перезагружаться до полного расхода батареи. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что эксперт назвал восемь приложений, которые нужно срочно удалить со своего смартфона.


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Источник: https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210313/833200081.html
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