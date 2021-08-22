Как защитить свой WhatsApp от слежки и чужого доступа

WhatsApp является одним из самых популярных мессенджеров в мире. И поскольку многие люди хранят в своих аккаунтах довольно личную информацию, нужно быть уверенным в том, что переписка в приложении надежно защищена. Как это сделать?

WhatsApp / Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Jaap Arriens

Эксперт Анастасия Ильичева рассказала, как узнать, читает ли кто-то еще ваши сообщения в WhatsApp и как обезопасить свой аккаунт. А для этого нужно выполнить следующий алгоритм действий: откройте приложение в своем смартфоне, нажмите "меню" и выберите WhatsApp Web - с его помощью вы увидите, какие устройства подключены к вашему аккаунту. Затем нажмите кнопку "Выйти со всех устройств" и все сеансы авторизации будут завершены. После этого, пройдите снова авторизацию на своем смартфоне.

По словам специалиста, когда вы снова зайдете в WhatsApp Web, там должен отображаться среди подключенных устройств только ваш мобильный телефон. Плюс ко всему, если вы хотите защитить свою переписку в приложении, то нужно всегда выходить из профиля через функции меню, если вы проходили авторизацию не на своем устройстве.

Эксперт советует также держать гаджет только в надежных местах и подключить двухфакторную аутентификацию, которая защищает устройство от несанкционированных входов.

Напомним, что разработчики популярного мессенджера WhatsApp запускают новую функцию для своего приложения. Что это будет, узнайте в нашем материале.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что аферисты нашли новый способ получатьденьги. На сей раз их мишенью оказались пользователи WhatsApp. Людям отправляют в мессенджере письма, в которых сообщают, что вскоре пользование приложением перестанет быть для них бесплатным.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!