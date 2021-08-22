Как защитить свой WhatsApp от слежки и чужого доступа

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МЕНЮ
Светлана Шкурупий
WhatsApp / Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Jaap Arriens
Эксперт
Анастасия Ильичева рассказала, как узнать, читает ли кто-то еще ваши сообщения
в WhatsApp и как обезопасить свой аккаунт. А для этого нужно выполнить
следующий алгоритм действий: откройте приложение в своем смартфоне, нажмите "меню"
и выберите WhatsApp
Web - с его помощью вы увидите, какие устройства подключены к вашему
аккаунту. Затем нажмите кнопку "Выйти со всех устройств" и все сеансы
авторизации будут завершены. После этого, пройдите снова авторизацию на своем
смартфоне.
По словам специалиста, когда вы снова
зайдете в WhatsApp Web,
там должен отображаться среди подключенных устройств только ваш мобильный
телефон. Плюс ко всему, если вы хотите защитить свою переписку в приложении, то
нужно всегда выходить из профиля через функции меню, если вы проходили
авторизацию не на своем устройстве.
Эксперт
советует также держать гаджет только в надежных местах и подключить
двухфакторную аутентификацию, которая защищает устройство от
несанкционированных входов.
Напомним,
что разработчики популярного мессенджера WhatsApp запускают новую функцию для
своего приложения. Что это будет, узнайте в нашем материале.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что аферисты нашли новый способ получатьденьги. На сей раз их мишенью оказались пользователи WhatsApp. Людям отправляют
в мессенджере письма, в которых сообщают, что вскоре пользование приложением
перестанет быть для них бесплатным.
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