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Как пользователей WhatsApp обманывают мошенники

Людей, которые пользуются мессенджером WhatsApp,по новой схеме стали обманывать аферисты

сегодня, 19:00
Автор:

Денис Подставной

Аферисты нашли новый способ получать деньги. На сей раз их мишенью оказались пользователи WhatsApp. Об этом информирует Газета Кабмина Украины Урядовий кур'єр.

Как пользователей WhatsApp обманывают мошенники

Пользователям WhatsApp приходят "письма счастья" - фото: из открытых источников

Как сообщает источник, мошенники рассылают людям письма в мессенджере, в которых сообщают, что вскоре пользование WhatsApp перестанет быть для них бесплатным. Однако они могут также и дальше продолжать им пользоваться без оплаты, в случае, если выполнят некоторые требование. Далее идет перечень якобы новых правил. Стоит отметить, что это письмо аферисты предлагают оправить десяти своим друзьям, чтобы те тоже знали о "нововведениях". За каждое СМС пользователь будет платить 0,01 евро. 

Эксперты отмечают, что главной целью таких писем является распространение ложной информации среди максимального числа пользователей. В этих "письмах счастья" может быть разное содержание, к примеру, петиция или даже вирус. Важно помнить, что данный мессенджер является на сегодняшний день бесплатным. Поэтому, получая подобные сообщения, их нужно либо блокировать, либо сразу удалять. 

Для справки: с 15 мая в WhatsApp начали действовать новые правила использования приложения. Отныне, чтобы продолжить его использование, нужно согласиться с нововведениями, нажав на кнопку подтверждения. В противном случае, функционал мессенджера будет заметно ограничен. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что неправильное хранение смартфона может вывести его из строя: несколько простых правил, а также о том, что Зеленский рассказал, как цифровизация облегчила жизнь украинцам, а также о новых сервисах.



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Источник: https://ukurier.gov.ua/uk/news/shahrayi-pridumali-novu-shemu-obmanu-koristuvachiv/
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