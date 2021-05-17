Как пользователей WhatsApp обманывают мошенники

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Денис Подставной
Аферисты нашли новый способ получать деньги. На сей раз их мишенью оказались пользователи WhatsApp. Об этом информирует Газета Кабмина Украины Урядовий кур'єр.
Пользователям WhatsApp приходят "письма счастья" - фото: из открытых источников
Как сообщает источник, мошенники рассылают людям письма в мессенджере, в которых сообщают, что вскоре пользование WhatsApp перестанет быть для них бесплатным. Однако они могут также и дальше продолжать им пользоваться без оплаты, в случае, если выполнят некоторые требование. Далее идет перечень якобы новых правил. Стоит отметить, что это письмо аферисты предлагают оправить десяти своим друзьям, чтобы те тоже знали о "нововведениях". За каждое СМС пользователь будет платить 0,01 евро.
Эксперты отмечают, что главной целью таких писем является распространение ложной информации среди максимального числа пользователей. В этих "письмах счастья" может быть разное содержание, к примеру, петиция или даже вирус. Важно помнить, что данный мессенджер является на сегодняшний день бесплатным. Поэтому, получая подобные сообщения, их нужно либо блокировать, либо сразу удалять.
Для справки: с 15 мая в WhatsApp начали действовать новые правила использования приложения. Отныне, чтобы продолжить его использование, нужно согласиться с нововведениями, нажав на кнопку подтверждения. В противном случае, функционал мессенджера будет заметно ограничен.
Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что неправильное хранение смартфона может вывести его из строя: несколько простых правил, а также о том, что Зеленский рассказал, как цифровизация облегчила жизнь украинцам, а также о новых сервисах.
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