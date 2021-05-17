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Главная Новости IT технологии Зеленский рассказал, как цифровизация облегчила жизнь украинцам, а также о новых сервисах
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Зеленский рассказал, как цифровизация облегчила жизнь украинцам, а также о новых сервисах

Украинцы все документы смогут оформлять онлайн - без бумажных справок

сегодня, 14:30
Автор:

Наталья Некрасова

С 24 августа 2021 года госорганы Украины не смогут требовать от граждан бумажные документы. Государственные услуги можно будет получить онлайн — через электронные сервисы или с помощью смартфона. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время открытия форума "Украина 30. Цифровизация".

Зеленский рассказал, как цифровизация облегчила жизнь украинцам, а также о новых сервисах

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

По его словам, сейчас бизнес онлайн в Украине открывают 50% предпринимателей, год назад этой услугой пользовались лишь 5%. 

"Раньше, чтобы получить ряд разрешений, надо было платить взятки. Были такие случаи. Сейчас надо только платить за интернет. Ранее — это 10 кабинетов, сейчас — один сайт. Ранее — 50 справок в очередях, сейчас — 3-4 клика в смартфоне", — отметил Зеленский.

Украина — первое в мире государство, где цифровые паспорта приравняли к бумажным, напомнил президент. Кроме того, в стране можно с помощью смартфона зарегистрировать новорожденного ребенка, сменить место регистрации и воспользоваться десятками услуг на портале и в приложении "Дія". Сейчас этими услугами пользуются более 10 млн украинцев.

Предприниматели могут оформить онлайн госпомощь во время карантина. Такой услугой воспользовались более 800 тыс. бизнесменов, сообщил глава государства. Он также анонсировал, что 24 августа 2021 года Украина войдет в режим paperless.

"Никаких бумаг для государственных органов. Ни один не сможет требовать от граждан Украины бумажки или справки для предоставления государственных услуг", — подчеркнул Зеленский.  

Кроме того, портал "Дія" запускает местные петиции. Это первый шаг Украины к электронной демократии, добавил президент.

Презентация новых инициатив и электронных сервисов будет проходить во время форума "Украина 30. Цифровизация" с 17 по 19 мая.

Среди новых цифровых услуг:

·         мобильная электронная подпись ДіяID;

·         автоматическая регистрация ФЛП без госрегистратора;

·         е-услуги для водителей и застройщиков.

В ближайшее время власти также обещают провести цифровую трансформацию социальной сферы, сфер здравоохранения и образования, налогов, природоохранной сферы и строительной отрасли.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что компания "Укрпочта" планирует осовременить свои услуги до конца этого года.

Напомним, в Украине в течение пяти лет будет продолжаться переходный период для внесения в Государственный реестр сведений из бумажных трудовых книжек о трудовой деятельности работника. В это время можно использовать как бумажную трудовую книжку, так и электронную форму сведений.


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