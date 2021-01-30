Интересные особенности грядущего смартфона Meizu

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Павел Зинченко
Серия смартфонов Meizu 17 была представлена в мае прошлого года, но теперь можно увидеть, как компания представит своих преемников в начале этого года, так как Meizu 18 появился в новом практическом видео.
Meizu представит уникальный смартфон
В ролике показан Meizu 18 с полноэкранной передней панелью. У смартфона тонкие лицевые панели, а также не видна селфи-камера, то есть она, вероятнее всего, находится под экраном. Однако Meizu не станет первым брендом, который представит на рынок смартфон с встроенной камерой. Эта честь досталась ZTE за свой Axon 20 5G.
Подробностей о Meizu 18 сейчас мало, но два смартфона Meizu, которые, как считается, являются моделями vanilla и Pro, несколько дней назад получили сертификацию 3C, показав поддержку зарядки 30 Вт и 40 Вт в процессе. Также ходят слухи о варианте Max, который, как говорят, поставляется с зарядкой на 120 Вт.
Как сообщало издание "Комментарии", Meizu представила наушники с уникальным корпусом. Компания утверждает, что новые наушники Ur Live обеспечивают отличный звук. В конструкции наушников использована двухканальная независимая структура аудиоканала: басы и средние частоты сформированы в отдельных акустических камерах, что дополнительно улучшает восприятие.
Чтобы обеспечить естественную посадку, инженеры компании собрали десятки тысяч наушников, а затем путем тщательных расчетов создали "идеальную" модель, которая понравится большинству пользователей.Также издание "Комментарии" рассказало, что крупный производитель смартфонов собирается покинуть мобильный бизнес. После почти шести последовательных убыточных лет и долгов в размере 5 млрд, компания LG, все таки может покинуть смартфонный бизнес.
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