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Интересные особенности грядущего смартфона Meizu

Meizu намеревается выпустить смартфон со встроенной камерой

сегодня, 16:00
Автор:

Павел Зинченко

Серия смартфонов Meizu 17 была представлена в мае прошлого года, но теперь можно увидеть, как компания представит своих преемников в начале этого года, так как Meizu 18 появился в новом практическом видео.

Интересные особенности грядущего смартфона Meizu

Meizu представит уникальный смартфон

В ролике показан Meizu 18 с полноэкранной передней панелью. У смартфона тонкие лицевые панели, а также не видна селфи-камера, то есть она, вероятнее всего, находится под экраном. Однако Meizu не станет первым брендом, который представит на рынок смартфон с встроенной камерой. Эта честь досталась ZTE за свой Axon 20 5G.

Подробностей о Meizu 18 сейчас мало, но два смартфона Meizu, которые, как считается, являются моделями vanilla и Pro, несколько дней назад получили сертификацию 3C, показав поддержку зарядки 30 Вт и 40 Вт в процессе. Также ходят слухи о варианте Max, который, как говорят, поставляется с зарядкой на 120 Вт.

Как сообщало издание "Комментарии", Meizu представила наушники с уникальным корпусомКомпания утверждает, что новые наушники Ur Live обеспечивают отличный звук. В конструкции наушников использована двухканальная независимая структура аудиоканала: басы и средние частоты сформированы в отдельных акустических камерах, что дополнительно улучшает восприятие.

Чтобы обеспечить естественную посадку, инженеры компании собрали десятки тысяч наушников, а затем путем тщательных расчетов создали "идеальную" модель, которая понравится большинству пользователей.

Также издание "Комментарии" рассказало, что  крупный производитель смартфонов собирается покинуть мобильный бизнес. После почти шести последовательных убыточных лет и долгов в размере 5 млрд, компания LG, все таки может покинуть смартфонный бизнес.


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Источник: https://www.gsmarena.com/meizu_18_in_display_camera_hands_on_video-news-47462.php
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