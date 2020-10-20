Компания Meizu представила наушники с уникальным корпусом

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Павел Зинченко
Компания Meizu представила в Китае новую пару наушников — Meizu UR Live Special Edition. Они выполнены в полупрозрачном черном корпусе. Об этом сообщает издание Gadget Tendency.
Meizu представил Ur Live
Компания утверждает, что новые наушники Ur Live обеспечивают отличный звук. В конструкции наушников использована двухканальная независимая структура аудиоканала: басы и средние частоты сформированы в отдельных акустических камерах, что дополнительно улучшает восприятие.
Чтобы обеспечить естественную посадку, инженеры компании собрали десятки тысяч наушников, а затем путем тщательных расчетов создали "идеальную" модель, которая понравится большинству пользователей.
Корпус вставок выполнен из золотой и серебряной фольги. В комплекте идет серебряный кабель длиной 1,2 метра из бескислородной меди с позолоченными контактами. Воспроизводимый диапазон частот достигает 20 Гц — 40 кГц. Выходная мощность — 3 Вт, сопротивление — 18 Ом, а чувствительность — 97 дБ.
Наушники Meizu UR Live Special Edition в Китае стоят 194 доллара.
Как сообщало издание "Комментарии", Meizu выпустит четыре смартфона с поддержкой 5G в 2020 году.
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