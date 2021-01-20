Крупный производитель смартфонов собирается покинуть мобильный бизнес: кто оказался самым слабым звеном

В то время, как одни компании достигают новых успехов, другие, несмотря на все потуги, шаг за шагом теряют своем влияние на рынке смартфонов. Атмосфера жестокой конкуренции, которая в нем царит, не оставляет никаких шансов более слабым игрокам. И вот теперь, похоже, появился первый кандидат на титул "самого слабого звена".



LG покидает мобыльный бизес. Фото: AKKet

После почти шести последовательных убыточных лет и долгов в размере 5 млрд, компания LG, все таки может покинуть смартфонный бизнес. Информационное издание Korea Herald сообщает, что генеральный директор компании Квон Бонг-Сеок, обращаясь к сотрудникам, предположил, что произойдут изменения, а уже позднее официальный представитель компании заявил изданию, что "настало время холодно вынести решение" по упадающему мобильному подразделению. Ссылаясь на жесткую конкуренцию на рынке мобильных телефонов, Квон заявил, что LG рассматривал вопрос "продажи, вывода и (или) уменьшения размера мобильного бизнеса".

Квон, который занял высший пост в LG в начале 2020 года, обещал, что мобильное подразделение будет "прибыльным до 2021 года". Он не объяснял, как планировал развернуть ситуацию, кроме выпуска новых телефонов с "вау-факторами, чтобы привлечь потребителей". Однако в прошлом году компания выпустила только Velvet (с корпусом с двойным экраном) и Wing, с его бессмысленным поворотным дисплеем.

Вспомним, что LG также ранее демонстрировала свой мобильный телефон, который, как ожидалось, дебютирует в этом году. Однако он, скорее всего, будет входить в ультра-премиум-класс, а этого может быть недостаточно для того, чтобы укрепить долю рынка, которая постоянно уменьшается и, по мнению StatCounter, упала до 1,7 процента в декабре 2020 года.

Как сообщало издание "Комментарии", LG работает над инновационной технологией. Теперь двери превратятся в дисплеи и будут транслировать различные изображения.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!