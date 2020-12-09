Двери превратятся в дисплеи: LG работает над инновационной технологией

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Павел Зинченко
LG Electronics объявила о подписании меморандума о взаимопонимании с ASSA ABLOY Entrance Systems, известным шведским производителем автоматических дверных систем для коммерческих и жилых зданий.
ФОТО: SlashGear
Первым плодом сотрудничества сторон станут раздвижные двери, которые будут представлять собой гигантские прозрачные органические дисплеи из светодиодов (OLED). На этих панелях могут отображаться рекламные баннеры, сообщения, полезная информация и так далее.
Благодаря прозрачности пользователи могут видеть изображение на дверях и что находится за ними. Разумеется, владельцы зданий, торговых центров и различных салонов красоты смогут менять изображение на панелях по своему усмотрению: для этого будет использоваться специализированная система управления контентом.
"Умные" двери будут основаны на прозрачных OLED-экранах 55EW5G. Они имеют диагональ 55 дюймов и разрешение 1920 x 1080 пикселей. Каждый лист раздвижной двери будет состоять из нескольких таких ширм.
Отметим, что новое решение имеет хорошие рабочие характеристики. Дисплеи защищены закаленным стеклом, отличаются высокой прочностью и устойчивостью к физическим воздействиям.
Как сообщало издание "Комментарии", LG сообщила, когда представит собственный складной смартфон. Компания работает над складным смартфоном с гибким экраном под кодовым названием Project B еще в июле. Тогда сообщалось, что проект перешел в стадию прототипирования, а выпуск серийной модели запланирован на начало 2021 года. Теперь стали известны более точные даты — март.
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