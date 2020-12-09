kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 09.12.2020

BTC/USD

18344.99

ETH/USD

571.90

LTC/USD

76.27

НБУ 09.12.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

34.40

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости IT технологии Двери превратятся в дисплеи: LG работает над инновационной технологией
commentss НОВОСТИ Все новости

Двери превратятся в дисплеи: LG работает над инновационной технологией

"Умные" двери LG будут основаны на прозрачных OLED-экранах

сегодня, 18:57
Автор:

Павел Зинченко

LG Electronics объявила о подписании меморандума о взаимопонимании с ASSA ABLOY Entrance Systems, известным шведским производителем автоматических дверных систем для коммерческих и жилых зданий.

Двери превратятся в дисплеи: LG работает над инновационной технологией

ФОТО: SlashGear

Первым плодом сотрудничества сторон станут раздвижные двери, которые будут представлять собой гигантские прозрачные органические дисплеи из светодиодов (OLED). На этих панелях могут отображаться рекламные баннеры, сообщения, полезная информация и так далее.

Благодаря прозрачности пользователи могут видеть изображение на дверях и что находится за ними. Разумеется, владельцы зданий, торговых центров и различных салонов красоты смогут менять изображение на панелях по своему усмотрению: для этого будет использоваться специализированная система управления контентом.

"Умные" двери будут основаны на прозрачных OLED-экранах 55EW5G. Они имеют диагональ 55 дюймов и разрешение 1920 x 1080 пикселей. Каждый лист раздвижной двери будет состоять из нескольких таких ширм.

Отметим, что новое решение имеет хорошие рабочие характеристики. Дисплеи защищены закаленным стеклом, отличаются высокой прочностью и устойчивостью к физическим воздействиям.

Как сообщало издание "Комментарии", LG сообщила, когда представит собственный складной смартфон. Компания работает над складным смартфоном с гибким экраном под кодовым названием Project B еще в июле. Тогда сообщалось, что проект перешел в стадию прототипирования, а выпуск серийной модели запланирован на начало 2021 года. Теперь стали известны более точные даты — март.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.time24.news/2020/12/lg-will-turn-automatic-glass-doors-into-giant-oled-screens.html#:~:text=LG%20Electronics%20(LG)%20announced%20that,for%20commercial%20and%20residential%20buildings.
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ