Компания LG сообщила, когда представит собственный складной смартфон

Только на прошлой неделе компания LG объявила о выпуске первого в мире сворачиваемого телевизора. LG Signature OLED TV R в настоящее время предлагается только в Южной Корее за 87 000 долларов. Как сообщает The Elec, следующий оригинальный смартфон от южнокорейского производителя выйдет в марте 2021 года, информирует Gadget Tendency.

ФОТО: Gadget Tendency

В сентябре LG запустила новую серию с экспериментальным дизайном Explorer Project, которую открыла необычная модель LG Wing — в забытом форм-факторе "ротатор" с дополнительным экраном. В то же время компания LG показала тизер следующего смартфона Explorer Project с откидным экраном. В небольшом видео нам показали силуэт загадочного смартфона в форм-факторе слайдера со складывающимся или, вернее, растягивающимся экраном.





Стало известно, что LG работает над складным смартфоном с гибким экраном под кодовым названием Project B еще в июле. Тогда сообщалось, что проект перешел в стадию прототипирования, а выпуск серийной модели запланирован на начало 2021 года. Теперь стали известны более точные даты — март.

Мобильное подразделение LG за последние несколько лет понесло убытки, но в этом году оно вернется к прибыли. И похоже, что для достижения этой цели LG делает ставку, в том числе, на эти необычные смартфоны.

Как сообщало издание "Комментарии", появились рендеры бюджетного 5G-смартфона LG.





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