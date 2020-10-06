Появились рендеры бюджетного 5G-смартфона: что задумала LG

Согласно новой утечке, корейская компания LG вскоре добавит еще одно устройство в свой список относительно доступных смартфонов 5G. Речь идет о новом смартфоне LG K92. Об этом сообщает издание GIZChina.

LG представит новый смартфон

Напомним, еще в августе компания LG представила LG Q92, назвав его первым бюджетным смартфоном 5G серии Q. Теперь южнокорейский гигант может выпустить LG K92 с уникальным дизайном.

Свежий рендер смартфона опубликовал популярный инсайдер Эван Бласс на платформе под названием Voice. По его словам, устройство будет продаваться компанией через магазины Cricket Wireless в США. К сожалению, о характеристиках смартфона инсайдер ничего не сообщил.

В любом случае по рендеру можно понять, что в смартфоне будет установлен основной датчик на 64 Мп в блоке из четырех модулей. Интересно, что производитель также снабдил основную камеру четырьма светодиодами вспышки.





Также можно заметить, что LG уже следует тенденциям, обозначенным Samsung. Цвет задней крышки будет отличаться по тонам. Один немного светлее, другой немного темнее. Пока неизвестно, будет ли на тыльной стороне смартфона стекло или пластик.

Радует, что новинка будет оснащена мини-разъемом 3,5 мм для наушников. Также можно заметить, что на левой грани будут клавиши регулировки громкости и отдельная клавиша для вызова Google Assistant, а справа будет кнопка включения со встроенным датчиком отпечатков пальцев.

Как сообщало издание "Комментарии", LG представила новые смартфоны для активной аудитории.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!