Эксперты рассказали, как защитить свой смартфон от взлома

Современный человек хранит в телефоне всю важную информацию, поэтому не удивительно, что мошенники придумывают все новые и новые способы, чтобы завладеть его личными данными. Какие же способы помогут защитить свой смартфон от взлома?

как уберечь свой телефон от взлома (фото из открытых источников)

Эксперты рассказали, что гаджеты с операционной системой Android часто оказываются легкой добычей для злоумышленников. На устройства с этой открытой операционной системой быстро попадают несанкционированные приложения из сомнительных источников. В первую очередь, по словам специалистов, нужно заблокировать приложения из таких источников, а для этого нужно зайти в настройки в раздел "Безопасность". И постарайтесь скачивать приложения только из магазина Google Play Store или с известных и надежных сайтов.

Плюс ко всему, если вы не пользуетесь Bluetooth, тогда проследите, чтобы он был выключен на вашем устройстве. Так вы затрудните доступ хакеров к своему гаджету. Еще не забывайте регулярно обновлять свои приложения до последней версии. Можно также установить блокировку доступа для сторонних контент-провайдеров, чтобы избежать скрытых подписок.

Если слишком поздно и ваш смартфон уже кто-то взломал, тогда проверьте свою электронную почту, банковские счета, привязанные к телефону. Измените пароли ко всем аккаунтам.

Напомним, что эксперт по кибербезопасности Андрей Масалович рассказал, что лучше не хранить в памяти своего телефона. И в первую очередь, речь идет о паролях и учетных данных.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что есть три способа, благодаря которым в мобильном устройстве появится гораздо больше свободного места.

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