logo
Русский Українська

BTC/USD

46695.79

ETH/USD

3574.85

LTC/USD

303.14

USD/UAH

27.71

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости IT телефоны Эксперты рассказали, как защитить свой смартфон от взлома
commentss НОВОСТИ Все новости

Эксперты рассказали, как защитить свой смартфон от взлома

Эксперты рассказали, с помощью каких простых правил можно защитить свой мобильный телефон от взлома

сегодня, 20:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Современный человек хранит в телефоне всю важную информацию, поэтому не удивительно, что мошенники придумывают все новые и новые способы, чтобы завладеть его личными данными. Какие же способы помогут защитить свой смартфон от взлома?

Эксперты рассказали, как защитить свой смартфон от взлома

как уберечь свой телефон от взлома (фото из открытых источников)

Эксперты рассказали, что гаджеты с операционной системой Android часто оказываются легкой добычей для злоумышленников. На устройства с этой открытой операционной системой быстро попадают несанкционированные приложения из сомнительных источников. В первую очередь, по словам специалистов, нужно заблокировать приложения из таких источников, а для этого нужно зайти в настройки в раздел "Безопасность". И постарайтесь скачивать приложения только из магазина Google Play Store или с известных и надежных сайтов.

Плюс ко всему, если вы не пользуетесь Bluetooth, тогда проследите, чтобы он был выключен на вашем устройстве. Так вы затрудните доступ хакеров к своему гаджету. Еще не забывайте регулярно обновлять свои приложения до последней версии. Можно также установить блокировку доступа для сторонних контент-провайдеров, чтобы избежать скрытых подписок.

Если слишком поздно и ваш смартфон уже кто-то взломал, тогда проверьте свою электронную почту, банковские счета, привязанные к телефону. Измените пароли ко всем аккаунтам. 

Напомним, что эксперт по кибербезопасности Андрей Масалович рассказал, что лучше не хранить в памяти своего телефона. И в первую очередь, речь идет о паролях и учетных данных. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что есть три способа, благодаря которым в мобильном устройстве появится гораздо больше свободного места.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ichip.ru/sovety/ekspluataciya/kak-uznat-chto-vash-smartfon-vzlomali-710222
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ