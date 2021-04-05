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Как очистить память смартфона: три секретные способы

Рано или поздно свободное место в любом смартфоне подходит к концу

сегодня, 12:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Смартфон — неотъемлемая вещь современного человека, в которой он хранит важную для себя информацию. Но бывают случаи, когда гаджет начинает сильно зависать: вы не можете зайти в приложение или открыть важное сообщение. Чаще всего это происходит из-за того, что внутренняя память смартфона забита, а на SD-карте закончилось свободное место. Что делать в таких случаях?

Как очистить память смартфона: три секретные способы

Как очистить память смартфона (фото из открытых источников)

Эксперты рассказали, что есть три способа, благодаря которым в устройстве появится гораздо больше свободного места.

Итак, если вы являетесь активным пользователем приложения Telegram, то не забывайте очищать кэш, потому что вся просмотренная информация может сохраняться на внутреннюю память гаджета, тем самым его засоряя.  Для очистки нужно зайти в любой файловый мессенджер и удалить папку Telegram. Но не стоит беспокоиться, с приложением на телефоне ничего не случиться, зато память в нем прибавиться. 

Второй способ — удаление каталога Thumbnails, в котором хранятся миниатюрные изображения. Его можно найти в разделе DCIM (или Pictures) ОС Android, но он является скрытым от владельца, поэтому перед удалением нужно найти в настройки и включить "отображение скрытых папок".

Если памяти на устройстве все еще не хватает, тогда найдите у себя папку Data, в которой хранится кэш и информация о приложениях. Чтобы ее очистить нужно воспользоваться сторонним файловым мессенджером. Сначала откройте программу, потом зайдите в папку Android, найдите и выделите папку Data. Когда будете нажимать на кнопку "Удалить", не забудьте убрать галочку с пункта "Перенести в корзину". Таким образом вы можете избавиться от лишних данных в своем смартфоне.

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Источник: https://www.wday.ru/novosti/draft-1771281-7499999655/
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