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"Зелёные человечки" в Battlefield 2042: разработчики переименовали скандальный облик персонажа

Новый многопользовательский шутер Battlefield 2042 оскорбил игроков из Украины

сегодня, 17:50
Автор:

Денис Подставной
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Шведская студия-разработчик компьютерных игр DICE убрала из своего нового шутера скандальный облик одного из персонажей. Об этом сообщает издание УНИАН. 

"Зелёные человечки" в Battlefield 2042: разработчики переименовали скандальный облик персонажа

Персонаж из Battlefield 2042 Фото: DICE

Как указывается в материале, на прошлой неделе новый многопользовательский шутер Battlefield 2042 оскорбил игроков из Украины. Дело в том, что игроки обнаружили, что у одного из специалистов в игре имеется облик под названием "Зеленый человечек". Именно так называли российских военных без опознавательных знаков, которые принимали участие в аннексии украинского полуострова. Разработчики отреагировали на претензию игроков и пообещали исправить ситуацию. 

Как стало известно, накануне полноценного релиза Battlefield 2042 для видеоигры вышло небольшое обновление. В число изменений нового патча входила замена названия облика "Зеленый человечек". Теперь он называется "Аллигатор". 

Как отмечает СМИ, представители DICE ранее заявили, что не знали о том, как называли российских военных в Крыму и не хотели делать отсылку к реальному конфликту. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что компания Sony официально заявила, что популярная игра Uncharted 4, которая была эксклюзивной для консоли PlayStation 4, выйдет на персональных компьютерах и PlayStation 5. Детали пока не раскрываются, однако предполагается, что новая версия приключенческой видеоигры получит обновленную графику. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что картридж с видеоигрой Super Mario Bros продали на аукционе за рекордную сумму. Новая сделка побила предыдущий рекорд, когда за копию игры Super Mario 64 отдали полтора миллиона долларов.



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Источник: https://www.unian.net/games/iz-battlefield-2042-ubrali-upominanie-zelenyh-chelovechkov-kotoroe-razozlilo-ukrainskih-geymerov-igry-11614882.html
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