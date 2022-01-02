Во что поиграть с девушкой: список видеоигр для двоих

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Игры для двоих. Фото из открытых источников

Далеко не все видеоигры поддерживают режим Split screen (когда двое игроков могут играть на одном экране телевизора или монитора). Поиск такого сближающего развлечения может вызвать у некоторых людей, особенно не увлекающихся играми, затруднения.

Список игр для совместного прохождения:

•It takes two;



Игра, которая может подарить несколько часов увлекательного и разнообразного геймплея. Сюжет повествует о супружеской паре, отношения которой зашли в тупик. Однако благодаря усилиям их дочери и магии, у них появился еще один шанс., чтобы сохранить свой брак.

Отметим, что It takes two собрала немало восторженных отзывов от пользователей и набрала высокий балл на агрегаторе Metacritic.

• Rayman Legends и Raymen Origins;

Красочный платформер с хорошим саундтреком и графикой заставит улыбнуться как серьезных заядлых игроков, так и новичков в этом деле.

• Cuphead;

К этой игре нужно подходить с осторожностью из-за сложного игрового процесса. Пожалуй, её можно посоветовать той паре, которая не боится сложностей во время прохождения и готова преодолевать их совместно.

• A way out;

Эта игра полна гемплейных моментов, которые требуют постоянного взаимодействия с вашим напарником.

• Unravel 2

Unravel 2 — красочный платформер с интересными головоломками, которые интересно решать в паре.



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