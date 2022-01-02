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Во что поиграть с девушкой: список видеоигр для двоих

Список видеоигр, которые можно проходить в паре

сегодня, 18:25
Автор:

Денис Подставной
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В период зимних праздников появляется много свободного времени, которое можно провести со своими близкими. Одним из видов досуга может стать компьютерная игра. Журналисты портала "Комментарии" составили список увлекательных кооперативных видеоигр. 

Во что поиграть с девушкой: список видеоигр для двоих

Игры для двоих. Фото из открытых источников

Далеко не все видеоигры поддерживают режим Split screen (когда двое игроков могут играть на одном экране телевизора или монитора). Поиск такого сближающего развлечения может вызвать у некоторых людей, особенно не увлекающихся играми, затруднения. 

Список игр для совместного прохождения:

•It takes two;

Игра, которая может подарить несколько часов увлекательного и разнообразного геймплея. Сюжет повествует о супружеской паре, отношения которой зашли в тупик. Однако благодаря усилиям их дочери и магии,  у них появился еще один шанс., чтобы сохранить свой брак.

Отметим, что It takes two собрала немало восторженных отзывов от пользователей и набрала высокий балл на агрегаторе Metacritic. 

• Rayman Legends и Raymen Origins;

Красочный платформер с хорошим саундтреком и графикой заставит улыбнуться как серьезных заядлых игроков, так и новичков в этом деле. 

  Cuphead;

К этой игре нужно подходить с осторожностью из-за сложного игрового процесса. Пожалуй, её можно посоветовать той паре, которая не боится сложностей во время прохождения и готова преодолевать их совместно.

• A way out;

Эта игра полна гемплейных моментов, которые требуют постоянного взаимодействия с вашим напарником. 

 •  Unravel 2

 Unravel 2 — красочный платформер с интересными головоломками, которые интересно решать в паре. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что назван ТОП приложений, которые отнимают у детей больше всего времени. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что посмотреть с детьмиОпубликован список увлекательных мультфильмов, которые лучше всего подходят для семейного просмотра.


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Источник: https://comments.ua/
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