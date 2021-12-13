Назван ТОП самых высокооцененных видеоигр 2021 года: как он выглядит

Названы самые высокооцененные пользователями видеоигры 2021 года. Об этом сообщает издание Forbes.

Видеоигры. Фото: Pixabay

Редактор издания составил рейтинг видеоигр и дополнений 2021 года, основываясь на их оценках от пользователей на агрегаторе Metacritic.

На момент написания статьи топ-10 видеоигр 2021 года выглядел так:

1. Final Fantasy XIV: Endwalker — 9,5

2. It Takes Two – 9,2

3. Monster Hunter Rise – 9,0

4. Marvel’s Guardians of the Galaxy – 8,8

5. Inscryption – 8,8

6. Metroid Dread – 8,7

7. Tales of Arise – 8,7

8. Ratchet and Clank: Rift Apart – 8,6

9. Forza Horizon 5 – 8,6

10. Resident Evil Village – 8,5

На первой строчке рейтинга оказалось дополнение Endwalker к Final Fantasy XIV (многопользовательская сетевая игра вышедшая в 2010 году). На данный момент видеоигра может похвастаться наивысшим баллом на Metacritic среди пользователей в 2021 году и одним из самых высоких в списке за все время. Отмечается, что по мере появления новых обзоров оценка игры может измениться.

Второе место заняла It Takes Two изданная американской компанией EA. Игра представляет собой приключение рассчитанное на совместное прохождение на одном экране (Split Screen) или по сети.

ТОП-3 замыкает Monster Hunter Rise. Компьютерная ролевая игра, разработанная и выпущенная компанией Capcom.

Замыкает десятку самых высокоценных игр Resident Evil Village (новая часть из серии хорроров Обитель зла).

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что разработчики переименовали скандальный облик персонажа в Battlefield 2042.

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