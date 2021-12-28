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Назван ТОП приложений, которые отнимают у детей больше всего времени

ТОП-3 приложения, которыми пользуются дети

сегодня, 12:35
Автор:

Денис Подставной
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Эксперты проанализировали самый интересный для детской аудитории онлайн-контент по всему миру осенью 2021 года. Об этом пишет издание IXBT.

Назван ТОП приложений, которые отнимают у детей больше всего времени

ТОП-приложений, которыми пользуются дети. Фото: из открытых источников

Согласно данным специалистов, этой осенью больше всего времени подрастающее поколение проводило за просмотром видеороликов в сервисе YouTubе. Популярный видеохостинг захватил 31% от общего времени, проведённого в десяти самых популярных приложениях.

Второе место занял мессенджер WhatsApp. Его доля составила 19%, а на третьей строчке рейтинга расположился сервис для просмотра и создания коротких видеороликов TikTok (18,8%.).

Сообщается, что больше всего на YouTube дети интересовались видеороликами связанным с играми (28% поисковых запросов). Они часто искали каналы игровых блогеров. Самой популярной игрой, просматриваемой детьми на YouTube стал Minecraft. 

На втором месте (19%) по количеству детских поисковых запросов в сервисе от Google оказалась видео связанные с музыкальным контентом. В поисковую строку чаще всего вводили название таких групп, как BTS и BlackPink. На русском языке дети чаще всего искали треки Моргенштерна и Инстасамки. 

На третьем месте фильмы, мультфильмы и телешоу (12% запросов). 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, какие вещи неосознанно делает девушка, когда влюбляется. Чувство влюбленности порождает определенный спектр эмоций, как положительных, так и негативных. Более того, человек начинает вести себя довольно странно. Семейный психолог Ольга Романив подсказала, какие неосознанные вещи делает девушка, когда влюбляется.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что медики и ученые обнаружили еще один симптом заражения штаммом Омикрон. 


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Источник: https://www.ixbt.com/news/2021/12/27/detskij-top3-kakie-prilozhenija-otnimajut-u-detej-bolshe-vsego-vremeni.html
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