Назван ТОП приложений, которые отнимают у детей больше всего времени

Эксперты проанализировали самый интересный для детской аудитории онлайн-контент по всему миру осенью 2021 года. Об этом пишет издание IXBT.

ТОП-приложений, которыми пользуются дети. Фото: из открытых источников

Согласно данным специалистов, этой осенью больше всего времени подрастающее поколение проводило за просмотром видеороликов в сервисе YouTubе. Популярный видеохостинг захватил 31% от общего времени, проведённого в десяти самых популярных приложениях.

Второе место занял мессенджер WhatsApp. Его доля составила 19%, а на третьей строчке рейтинга расположился сервис для просмотра и создания коротких видеороликов TikTok (18,8%.).

Сообщается, что больше всего на YouTube дети интересовались видеороликами связанным с играми (28% поисковых запросов). Они часто искали каналы игровых блогеров. Самой популярной игрой, просматриваемой детьми на YouTube стал Minecraft.

На втором месте (19%) по количеству детских поисковых запросов в сервисе от Google оказалась видео связанные с музыкальным контентом. В поисковую строку чаще всего вводили название таких групп, как BTS и BlackPink. На русском языке дети чаще всего искали треки Моргенштерна и Инстасамки.

На третьем месте фильмы, мультфильмы и телешоу (12% запросов).

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