Почему украинские разработчики перенесли дату выхода S.T.A.L.K.E.R. 2

Украинская студия-разработчик компьютерных игр GSC Game World перенесла выход, ожидаемого многими S.T.A.L.K.E.R. 2. Об этом сообщается на официальной странице компании в социальной сети Facebook.

S.T.A.L.K.E.R. 2. Фото из открытых источников

Ранее официальная дата выхода была запланирована на 28 апреля 2022 года. В последнее время в Сети начала появляться информация о возможном переносе релиза продолжения культовой видеоигры. Разработчики в своих комментариях не подтверждали, но одновременно с этим и не подтверждали слухи, однако, вчера, они обратились с комьюнити с официальным сообщением.

Представители GSC Game World рассказали, что причиной для переноса S.T.A.L.K.E.R. 2 является желание разработчиков довести игру до "нужного состояния". Как они говорят, дополнительное время будет использовано для того, чтобы реализовать все идеи и "отполирвать" продукт.

В сообщении отмечается, что S.T.A.L.K.E.R. 2 является самой масштабной игрой студии и в GSC убеждены, что разработка их детища должна продолжаться столько, сколько потребуется.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, журналисты составили список увлекательных кооперативных видеоигр, в которые можно играть на одном экране. Самостоятельный поиск такого интерактивного развлечения может вызвать у некоторых людей, особенно не увлекающихся играми, затруднения.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что составлен ТОП видеоигр, которые получили наивысшие оценки от пользователей на агрегаторе Metacritic за 2021 год. Отмечается, что в список лучших игр могли попасть проекты, которые вышли не только в 2021 году.





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