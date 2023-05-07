Парень разрушил свою карьеру за 27 секунд

22-летний киберспортсмен Вилюс "krea6on" Малинаускас во время игры в Valorant, вероятно, за 27 секунд разрушил свою карьеру. Игрок в прямом эфире оскорбил другого киберспортсмена и получил скорый ответ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter руководителей Valorant в Восточной Европе.

Киберспортсмен Вилюс "krea6on" Малинаускас. Фото из открытых источников

Стриммер Маркус "SoMarcus" Блэк во время трансляции прямого эфира игры в Valorant столкнулся с игроком krea6on. Литовский игрок начал издеваться над SoMarcus, из-за его непроизвольного подергивания мышц на лице и назвал инвалидом.

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Это не понравилось игроку SoMarcus, который написал призыв на Twitter с просьбой наказать krea6on и добавил 27-секундную запись из стрима.

"Скажите, пожалуйста, как этот парень до сих пор играет в игру? Он груб и просто отвратителен в каждой одиночной игре. На этот раз он высмеивает мое лицо? CBA, пожалуйста, избавьтесь от него, абсолютно ужасный человек, мне его очень жаль", — написал жалобу SoMarcus об игроке krea6on.

Организаторы Valorant East: Surge и Valorant East: United приняли решение очень быстро и навсегда заблокировали Вилюса "krea6on" Малинаускаса из-за токсического поведения.

"Это только вопрос о втором шансе. Только единицы умеют им правильно пользоваться. Я не потерплю унижения людей с ограниченными возможностями в моих лигах", — написал главный менеджер VALORANT в Восточной Европе Кристиан Терпинский.

Оказалось, что krea6on в 2022 году получил наказание на три месяца из-за образов другого портного у Valorant. Таким образом, киберспортсмен не сможет играть в этих лигах, что повлияет на будущую карьеру игрока. Если он хочет стремиться оставаться профессиональным игроком, то Вилюс Малинаускас должен переехать в другой регион. Кроме того, не каждая организация захочет иметь отношение к скандальному игроку из-за его репутации.

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