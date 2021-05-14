Новинки для PlayStation 5: Sony показала несколько своих обновленных продуктов (ВИДЕО)

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Денис Подставной
Японская корпорация Sony официально представила миру новые девайсы для своей консоли PlayStation 5. Контроллер DualSense для консоли получил несколько новых цветовых решений. Новинки будут называться Cosmic Red и Midnight Black. Видеоролик, который демонстрирует обновленный вид контроллеров загружен на официальный YouTube канал компании и уже доступен для просмотра.
Обновленные DualSense - фото: из открытых источников
В продаже обновленные DualSense должны появится уже в следующем месяце. Конкретная дата старта продаж будет разниться от региона к региону, однако официальная цена будет фиксирована для всех и составит 70 долларов за чёрную версию и 75 за красную. Жители США уже прямо сейчас могут оформить предзаказ на новинку в официальном интернет-магазине Sony.
Отметим, что стандартная версия контроллера, вышла в конце прошлого года, спустя некоторое время после старта продаж самой Playstation 5 и стоила она 70 долларов.
Для справки: геймпад DualSense является стандартным контроллером для консоли PlayStation 5. По сравнению со своим предшественником получил массу новых функций, таких как адаптивное нажатие курков и улучшенную систему вибраций, которая гарантирует куда большей погружение в процесс, чем на контроллере прошлого поколения. Релиз произошел в ноябре прошлого года, однако как и саму консоль купить его остается довольно проблематично из-за дефицита, который возник из-за большого спроса и нехватки комплектующих для её создания.
Напомним. ранее мы писали о том, что Sony расстроила будущих покупателей Playstation 5, а также о том, что Sony устранила серьезный дефект в PlayStation 5.
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