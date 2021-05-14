Новинки для PlayStation 5: Sony показала несколько своих обновленных продуктов (ВИДЕО)



















Японская корпорация Sony официально представила миру новые девайсы для своей консоли PlayStation 5. Контроллер DualSense для консоли получил несколько новых цветовых решений. Новинки будут называться Cosmic Red и Midnight Black. Видеоролик, который демонстрирует обновленный вид контроллеров загружен на официальный YouTube канал компании и уже доступен для просмотра.

Обновленные DualSense - фото: из открытых источников

В продаже обновленные DualSense должны появится уже в следующем месяце. Конкретная дата старта продаж будет разниться от региона к региону, однако официальная цена будет фиксирована для всех и составит 70 долларов за чёрную версию и 75 за красную. Жители США уже прямо сейчас могут оформить предзаказ на новинку в официальном интернет-магазине Sony.

Отметим, что стандартная версия контроллера, вышла в конце прошлого года, спустя некоторое время после старта продаж самой Playstation 5 и стоила она 70 долларов.

Для справки: геймпад DualSense является стандартным контроллером для консоли PlayStation 5. По сравнению со своим предшественником получил массу новых функций, таких как адаптивное нажатие курков и улучшенную систему вибраций, которая гарантирует куда большей погружение в процесс, чем на контроллере прошлого поколения. Релиз произошел в ноябре прошлого года, однако как и саму консоль купить его остается довольно проблематично из-за дефицита, который возник из-за большого спроса и нехватки комплектующих для её создания.

Напомним. ранее мы писали о том, что Sony расстроила будущих покупателей Playstation 5, а также о том, что Sony устранила серьезный дефект в PlayStation 5.



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