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Sony устранила серьезный дефект в PlayStation 5

Пользователи сообщили о серьезной проблеме, касающейся загрузки игр

сегодня, 01:15
Автор:

Павел Зинченко

Sony Interactive Entertainment официально решила проблему ряда загрузок, которая преследовала несколько устройств PS5 с момента выпуска консоли. Пользователи, затронутые этой проблемой, обнаружат, что консоль зависнет в состоянии "В очереди на загрузку" или просто отобразит сообщение об ошибке после установки игры или приложения для загрузки.

Sony устранила серьезный дефект в PlayStation 5

ФОТО: Thumbsticks

Затем библиотека PS5 покажет загрузку, но без возможности отмены или перезапуска процесса, что по сути означает, что приложение застряло в подвешенном состоянии. 

Sony с тех пор обратилась к Twitter, чтобы решить эту проблему. Компания отметила, что игрокам, столкнувшимся с ней, придется "обновить системное программное обеспечение до последней версии, запустить PS5 в безопасном режиме, а затем восстановить базу данных".

Sony также перенаправила пользователей на свой веб-сайт поддержки оборудования, с помощью которого она помогает игрокам пройти процесс безопасного режима. Безопасный режим — это диагностический режим системы, который помогает игрокам решать проблемы на своих консолях путем восстановления базы данных хранилища, изменения разрешения или возврата консоли к заводским настройкам.

Sony также недавно выпустила первое обновление консоли. Патч 858MB был выпущен вместе с расплывчатым описанием, в котором говорится, что "обновление системного программного обеспечения улучшает производительность системы", хотя подробности в настоящее время неизвестны.

Как сообщало издание "Комментарии", Sony готовится представить довольно жесткий шутер.


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Источник: https://www.nme.com/news/gaming-news/official-fix-sony-playstation-5-download-queue-issue-2821193
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