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Sony готовится представить довольно жесткий шутер

Геймеры сыграют за наемного убийцу, которому будет противостоять женщина-киллер

сегодня, 01:15
Автор:

Павел Зинченко
Компания Sony наконец-то подтвердила дату релиза Deathloop, информация о которой ранее утекла из-за ошибке PlayStation Store Новой Зеландии.
Пользователи PlayStation 5 и компьютеров смогут поиграть в Deathloop 21 мая 2021 года. Игра появится одновременно на всех платформах, она будет временным консольным эксклюзивом.
Над проектом работают в стенах студии Arkane, творцов Dishonored, которые недавно перешли под крыло Microsoft вместе с Bethesda. По сообщениям Фила Спенсера, предыдущие договоренности студий с Sony останутся в силе, поэтому релиз на Xbox Series X состоится, но позже.
Напомним, что Deathloop — своеобразный "рогалик" от создателей Dishonored. Геймеры сыграют за наемного убийцу, которому необходимо ликвидировать восемь целей за двадцать четыре часа, но при этом остаться в живых. Одна пуля — одна смерть, и все начинается с нуля. Усложнять жизнь герою будет девушка-киллер, миссия которой заключается в защите тех, кто оказался в черном списке. Кроме огнестрела в арсенале игрока будут и особые способности, которые также помогут эффективно ликвидировать врагов.
Как сообщало издание "Комментарии", пользователи Google Stadia получат интересную функцию.

Sony готовится представить довольно жесткий шутер

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Источник: https://gagadget.com/sony-playstation-5/66264-shuter-nedlya-slabonervnyih-deathloop-otavtorov-dishonored-poluchil-datu-reliza-dlya-pkiplaystation-5/
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