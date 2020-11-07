Играем всей семьей: пользователи Google Stadia получат интересную функцию

С сегодняшнего дня игроки Stadia могут делиться играми с другими членами своей семейной группы Google. Если вы купили игру или приобрели ее через Stadia Pro, другие участники группы могут играть в нее со своей учетной записи Stadia.

Google Stadia предлагает уникальную функцию

Вы можете включить общий доступ через меню настроек семьи. Есть возможность автоматически публиковать каждую игру из вашей учетной записи Stadia, или вы выбираете, какие из них могут запускать другие участники группы. Вы можете включить или отключить семейный доступ к определенной игре на семейной странице сведений.

Членам семьи не понадобится тарифный план Stadia Pro, чтобы играть в игры, на которые вы вышли по своей подписке. Однако, если вы отмените членство в Stadia Pro, они также потеряют доступ к этим играм.

Между тем, если рейтинг содержания игры превышает уровень, одобренный для них менеджером семейной группы, участники контролируемой группы не смогут играть в эту общую игру. Например, более молодые участники группы могут быть автоматически заблокированы от участия в Cyberpunk 2077 с рейтингом для взрослых.

Android Police первой обнаружила возможность совместного использования Stadia семьей, и Google подтвердила ее появление на Reddit. Google постепенно внедряет эту функцию, и пройдет около недели, прежде чем она станет доступна всем пользователям Stadia.

Как сообщало издание "Комментарии", Google Stadia начнет использовать 5G-соединение.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!