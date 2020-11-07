kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 07.11.2020

BTC/USD

15356.67

ETH/USD

447.78

LTC/USD

61.12

НБУ 07.11.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

33.67

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT игры Играем всей семьей: пользователи Google Stadia получат интересную функцию
commentss НОВОСТИ Все новости

Играем всей семьей: пользователи Google Stadia получат интересную функцию

Пользователь сможет включать или отключать семейный доступ к играм

сегодня, 16:26
Автор:

Павел Зинченко

С сегодняшнего дня игроки Stadia могут делиться играми с другими членами своей семейной группы Google. Если вы купили игру или приобрели ее через Stadia Pro, другие участники группы могут играть в нее со своей учетной записи Stadia.

Играем всей семьей: пользователи Google Stadia получат интересную функцию

Google Stadia предлагает уникальную функцию

Вы можете включить общий доступ через меню настроек семьи. Есть возможность автоматически публиковать каждую игру из вашей учетной записи Stadia, или вы выбираете, какие из них могут запускать другие участники группы. Вы можете включить или отключить семейный доступ к определенной игре на семейной странице сведений.

Членам семьи не понадобится тарифный план Stadia Pro, чтобы играть в игры, на которые вы вышли по своей подписке. Однако, если вы отмените членство в Stadia Pro, они также потеряют доступ к этим играм.

Между тем, если рейтинг содержания игры превышает уровень, одобренный для них менеджером семейной группы, участники контролируемой группы не смогут играть в эту общую игру. Например, более молодые участники группы могут быть автоматически заблокированы от участия в Cyberpunk 2077 с рейтингом для взрослых.

Android Police первой обнаружила возможность совместного использования Stadia семьей, и Google подтвердила ее появление на Reddit. Google постепенно внедряет эту функцию, и пройдет около недели, прежде чем она станет доступна всем пользователям Stadia.

Как сообщало издание "Комментарии", Google Stadia начнет использовать 5G-соединение.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.engadget.com/google-stadia-family-sharing-182456280.html
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ