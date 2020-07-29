Google Stadia начнет использовать 5G-соединение

Игровой облачный сервис Google Stadia от компании Google вышел не так давно, но уже успел обзавестись действительно внушительным списком доступных игр и многочисленными поклонниками, поскольку позволяет играть в самые современные игры посредством облачного соединения. Разумеется, при таком подходе конечному игроку необходимо лишь обладать достаточно высокоскоростным и стабильным интернет-соединением, что для некоторых пользователей является проблемой, ведь до сего момента поддержка Stadia осуществлялась посредством Wi-Fi-сетей. Однако Google решила этот момент несколько оптимизировать и добавила теперь поддержку мобильных данных. Об этом сообщает издание FainaIdea.

Теперь заинтересованные пользователи платформы Google Stadia могут активировать режим соединения мобильных данных с 4G или 5G скоростью – для этого достаточно всего лишь активировать соответствующий режим интернет-соединения на своем смартфоне. Такое решение связано в первую очередь с тем, что ранее многие актуальные пользователи платформы Stadia жаловались на то, что посредством домашнего Wi-Fi соединения им не всегда удается получать необходимый комфортный опыт игры, не говоря уже о постоянных лагах и вылетах при использовании стандартного типа домашней сети.

Стоит отметить тот факт, что внедрение новых режимов соединения с Google Stadia посредством мобильных сетей более высокого типа скорости предполагает действительно замечательный уровень комфорта, но только в том случае, если инженеры и разработчики Google смогут как следует оптимизировать такой подход. Тем более, что речь идет о возможности преподнести некоторые сторонние предложения и возможности относительно других функций платформы.

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