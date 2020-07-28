Google проложит подводный кабель в сторону Европы

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Павел Зинченко
Компания Google объявила о начале прокладки подводного оптоволоконного кабеля Grace Hopper из США в Испанию и Великобританию. Об этом говорится в опубликованном во вторник пресс-релизе компании. Об этом сообщает Капитал.
Интернет-кабель Grace Hopper, названный в честь американской ученой в области компьютерного программирования, свяжет США с Великобританией и Испанией и обеспечит "лучшую устойчивость сети, которая лежит в основе продвижения потребительских товаров и корпоративных продуктов Google".
По сведениям корпорации, Grace Hopper станет первым в истории Google интернет-кабелем, который соединит США и Испанию. Кроме того, отмечается в релизе, этот проект станет первой инвестицией Google в частный подводный кабельный маршрут в Великобританию.
Телекомпания CNBC, в свою очередь, указывает, что длина Grace Hopper будет составлять 6 250 км от США до Великобритании и 6 300 км — от США до Испании. Google имеет в своем распоряжении кабели, соединяющие Португалию и ЮАР, а также США и Францию.
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