Как очистить память смартфона с помощью простого кода

Недостаток памяти на смартфоне — проблема, с которой сталкивается большинство пользователей, даже с большими объемами хранилищ. И чтобы переполненная память не начала тормозить работу гаджета, эксперты рассказали, что ее можно очистить с помощью простой комбинации цифр.

Как быстро очистить память телефона (фото из открытых источников)

Этим способом попытаться воспользоваться может каждый, но специалисты предупреждают, что сработать он может не на каждой модели смартфона. Перед тем, как начать, нужно проверить и записать количество свободных мегабайтов памяти, чтобы после процедуры сравнить эту цифру.

Итак, зайдите в меню "Настройки" — "Обслуживание устройства" — "Память". Далее необходимо открыть скрытое меню SysDump, а для этого наберите на смартфоне комбинацию цифр и символов — *#9900#. После этого, на экране гаджета должно открыться системное меню и в нем выберите пункт Delete dumpstate/logcat.

После этого запустится процесс очистки и появится надпись "Delete Dump". В нем нажмите OK и все содержимое журнала ошибок будет удалено из внутренней памяти телефона. После завершения процесса очистки, который может занять некоторое время, пользователь получит уведомление. Далее нужно открыть меню "Память" и проанализировать результат. С помощью этого простого способа пользователям удавалось освободить от 400 Мб до даже 1 Гб внутренней памяти смартфона.

Напомним, что гаджеты часто ломаются из-за случайного нажатия не туда, куда нужно, поэтому стоит знать, какие настройки смартфона лучше не трогать.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие настройки-невидимки нужно отключить, чтобы телефон может потерять заряд в самый неподходящий момент.

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