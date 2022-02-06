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Какие настройки не стоит менять, чтобы не навредить смартфону

Эксперты рассказали, какие настройки смартфона не нужно менять, чтобы не навредить работе своего гаджета

сегодня, 09:40
Автор:

Светлана Шкурупий
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Смартфон — незаменимая вещь для современного человека, и чтобы он прослужил дольше, нужно правильно за ним ухаживать. Эксперты объяснили, что гаджеты часто ломаются из-за случайного нажатия не туда, куда нужно, поэтому стоит знать, какие настройки смартфона лучше не трогать.

Какие настройки не стоит менять, чтобы не навредить смартфону

Настройки смартфона (фото из открытых источников)

Режим разработчика

С помощью этой настройки можно повысить продуктивность работы телефона, а также управлять его модулями, но не стоит лезть в этот режим, если вы ничего не понимаете, потому что есть риск ухудшить ситуацию.

Настройка приложений, имеющих доступ к вызовам и сообщениям

Прежде чем лезть в эту настройку, ознакомьтесь с инструкцией в интернете, потому что можно заблокировать себе доступ к сообщениям и вызовам.

Настройка сети

Не вносите никакие изменения в настройки сети, если плохо в этом разбираетесь, потому что можно остаться без интернета. Бывают даже ситуации, когда при неправильной установке точки доступа, со счета пользователи списывали средства. Можно также потерять ценные сообщения и звонки.

Смена работы камеры

Если вы нажимаете эту настройку, то должны четко понимать, что хотите там изменить. Отключив важную функцию, можно изменить фокус изображения и качество фотографий.

Специальные возможности

На каждом телефоне можно регулировать размер шрифта, добавлять управление жестами, изменять контрастность. Но можно "донажиматься" так, что потом вы не сможете вернуться к исходным настройкам. Плюс ко всему, некоторые гаджеты могут зависать даже после таких простых манипуляций.

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Источник: https://itech.co.ua/ru/novosty/nazvany-nastrojki-kotorye-ne-stoit-menjat-chtoby-ne-navredit-smartfonu/
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