Какие настройки не стоит менять, чтобы не навредить смартфону

Смартфон — незаменимая вещь для современного человека, и чтобы он прослужил дольше, нужно правильно за ним ухаживать. Эксперты объяснили, что гаджеты часто ломаются из-за случайного нажатия не туда, куда нужно, поэтому стоит знать, какие настройки смартфона лучше не трогать.

Настройки смартфона (фото из открытых источников)

Режим разработчика

С помощью этой настройки можно повысить продуктивность работы телефона, а также управлять его модулями, но не стоит лезть в этот режим, если вы ничего не понимаете, потому что есть риск ухудшить ситуацию.

Настройка приложений, имеющих доступ к вызовам и сообщениям

Прежде чем лезть в эту настройку, ознакомьтесь с инструкцией в интернете, потому что можно заблокировать себе доступ к сообщениям и вызовам.

Настройка сети

Не вносите никакие изменения в настройки сети, если плохо в этом разбираетесь, потому что можно остаться без интернета. Бывают даже ситуации, когда при неправильной установке точки доступа, со счета пользователи списывали средства. Можно также потерять ценные сообщения и звонки.

Смена работы камеры

Если вы нажимаете эту настройку, то должны четко понимать, что хотите там изменить. Отключив важную функцию, можно изменить фокус изображения и качество фотографий.

Специальные возможности

На каждом телефоне можно регулировать размер шрифта, добавлять управление жестами, изменять контрастность. Но можно "донажиматься" так, что потом вы не сможете вернуться к исходным настройкам. Плюс ко всему, некоторые гаджеты могут зависать даже после таких простых манипуляций.

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