Какие настройки не стоит менять, чтобы не навредить смартфону

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Светлана Шкурупий
Смартфон
— незаменимая вещь для современного человека, и чтобы он прослужил дольше,
нужно правильно за ним ухаживать. Эксперты объяснили, что гаджеты часто
ломаются из-за случайного нажатия не туда, куда нужно, поэтому стоит знать,
какие настройки смартфона лучше не трогать.
Настройки смартфона (фото из открытых источников)
Режим разработчика
С
помощью этой настройки можно повысить продуктивность работы телефона, а также
управлять его модулями, но не стоит лезть в этот режим, если вы ничего не
понимаете, потому что есть риск ухудшить ситуацию.
Настройка приложений,
имеющих доступ к вызовам и сообщениям
Прежде
чем лезть в эту настройку, ознакомьтесь с инструкцией в интернете, потому что
можно заблокировать себе доступ к сообщениям и вызовам.
Настройка сети
Не
вносите никакие изменения в настройки сети, если плохо в этом разбираетесь,
потому что можно остаться без интернета. Бывают даже ситуации, когда при
неправильной установке точки доступа, со счета пользователи списывали средства.
Можно также потерять ценные сообщения и звонки.
Смена работы камеры
Если
вы нажимаете эту настройку, то должны четко понимать, что хотите там изменить.
Отключив важную функцию, можно изменить фокус изображения и качество
фотографий.
Специальные
возможности
На
каждом телефоне можно регулировать размер шрифта, добавлять управление жестами,
изменять контрастность. Но можно "донажиматься" так, что потом вы не
сможете вернуться к исходным настройкам. Плюс ко всему, некоторые гаджеты могут
зависать даже после таких простых манипуляций.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, как понять, что ваш смартфон взломали: эксперты назвали самые распространенные признаки.
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