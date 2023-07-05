Без смартфонов и прочих гаджетов: одна из стран ЕС приняла радикальное решение

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Slava Kot
С 1 января 2024 гогда в школах Нидерландов будет запрещено использовать мобильные телефоны, планшеты и смарт-часы. О соответствующей инициативе объявило правительство страны, чтобы помочь учащимся сосредоточиться на учебе. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.
Нидерланды запретили использовать мобильные телефоны в школе
Запрет использования мобильных телефонов, планшетов и смарт-часов является результатом соглашения между министерством образования Нидерландов, школами и соответствующими организациями.
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Запрет будет распространяться на учебные классы, однако будут исключения. В частности, они будут касаться технических уроков, где необходимо использовать цифровые навыки. Другими категориями, которым разрешено пользоваться телефонами, станут учащиеся с ограниченными возможностями или те, кто вынужден ими пользоваться по состоянию здоровья.
Решение правительства Нидерландов пока не имеет законной силы, а является добровольной инициативой. Однако министр образования Нидерландов утверждает, что скоро может быть соответствующее решение. Инициатива будет пересмотрена в конце учебного года, и тогда сообщат, необходим ли юридический запрет.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Маск вводит ограничения для просмотров в Twitter.
Также "Комментарии" писали, что на Google Maps обнаружили загадочные знаки.
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