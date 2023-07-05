Без смартфонов и прочих гаджетов: одна из стран ЕС приняла радикальное решение

С 1 января 2024 гогда в школах Нидерландов будет запрещено использовать мобильные телефоны, планшеты и смарт-часы. О соответствующей инициативе объявило правительство страны, чтобы помочь учащимся сосредоточиться на учебе. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.



Нидерланды запретили использовать мобильные телефоны в школе

Запрет использования мобильных телефонов, планшетов и смарт-часов является результатом соглашения между министерством образования Нидерландов, школами и соответствующими организациями.

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"Даже если мобильные телефоны стали частью нашей жизни, им место не в классе", – написал в заявлении министр образования Нидерландов Робберт Дейкграаф.

Запрет будет распространяться на учебные классы, однако будут исключения. В частности, они будут касаться технических уроков, где необходимо использовать цифровые навыки. Другими категориями, которым разрешено пользоваться телефонами, станут учащиеся с ограниченными возможностями или те, кто вынужден ими пользоваться по состоянию здоровья.

"Студенты должны уметь сосредотачиваться, и они должны иметь возможность хорошо учиться. Как доказали исследования, мобильные телефоны отвлекают внимание. Мы должны оградить учеников от этого", — добавил Дейкграаф,

Решение правительства Нидерландов пока не имеет законной силы, а является добровольной инициативой. Однако министр образования Нидерландов утверждает, что скоро может быть соответствующее решение. Инициатива будет пересмотрена в конце учебного года, и тогда сообщат, необходим ли юридический запрет.

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