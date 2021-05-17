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Главная Новости IT гаджет Apple заинтриговала своих поклонников опубликованным тизеров
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Apple заинтриговала своих поклонников опубликованным тизеров

Apple выпустила короткое видео, которое намекает на скорый выход обновления для их сервиса с музыкой

сегодня, 13:55
Автор:

Денис Подставной

Американская корпорация Apple опубликовала тизер грядущего обновления для своего музыкального сервиса.
Так, теперь во вкладке "обзор" в приложении музыка пользователи могут увидеть короткое видео с вращающимся логотипом Apple Music, а над ним — "Приготовьтесь – скоро музыка изменится навсегда". Таким образом компания официально подтвердила, что вскоре их сервис ждет крупное обновление. Слухи об этом распространялись в сети последние несколько недель, кроме того, продвинутые пользователи, которые исследовали файлы операционной системы, обнаружили в них намеки на будущие изменения. 

Apple заинтриговала своих поклонников опубликованным тизеров

Apple Music - фото: из открытых источников

Со слов инсайдеров, обновленная музыка от Эппл может включать в себя новый вариант платной подписки, которая будет стоить 10 долларов в месяц, а также Apple Music HiFi. Не исключено, что именно этой функцией и будет отличаться новая подписка. 
Мы уже писали о том, что завтра, 18 мая, Apple может анонсировать новые наушники "AirPods 3" и обновленный Apple Music. И хотя наушники еще не представлены, это не исключает возможности их выхода в ближайшие сутки вместе с обновленным сервисом для прослушивания музыки. Однако, компания официально еще не сделала никаких заявлений по поводу даты выхода своих обновленных продуктов. 
Для справки: Apple Music это музыкальная служба выпущенная компанией Apple в 2015 году, которая предоставляет пользователям доступ к прослушиванию миллионов композиций.  Доступ к сервису предоставляется онлайн, однако есть и возможность загружать композиции на своё устройство.



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Источник: https://www.macrumors.com/2021/05/16/apple-music-about-to-change-forever/?utm_source=ixbtcom
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