Apple заинтриговала своих поклонников опубликованным тизеров

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Денис Подставной
Американская корпорация Apple опубликовала тизер грядущего обновления для своего музыкального сервиса.
Так, теперь во вкладке "обзор" в приложении музыка пользователи могут увидеть короткое видео с вращающимся логотипом Apple Music, а над ним — "Приготовьтесь – скоро музыка изменится навсегда". Таким образом компания официально подтвердила, что вскоре их сервис ждет крупное обновление. Слухи об этом распространялись в сети последние несколько недель, кроме того, продвинутые пользователи, которые исследовали файлы операционной системы, обнаружили в них намеки на будущие изменения.
Apple Music - фото: из открытых источников
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