Apple заинтриговала своих поклонников опубликованным тизеров

Американская корпорация Apple опубликовала тизер грядущего обновления для своего музыкального сервиса.

Так, теперь во вкладке "обзор" в приложении музыка пользователи могут увидеть короткое видео с вращающимся логотипом Apple Music, а над ним — "Приготовьтесь – скоро музыка изменится навсегда". Таким образом компания официально подтвердила, что вскоре их сервис ждет крупное обновление. Слухи об этом распространялись в сети последние несколько недель, кроме того, продвинутые пользователи, которые исследовали файлы операционной системы, обнаружили в них намеки на будущие изменения.



Apple Music - фото: из открытых источников

Со слов инсайдеров, обновленная музыка от Эппл может включать в себя новый вариант платной подписки, которая будет стоить 10 долларов в месяц, а также Apple Music HiFi. Не исключено, что именно этой функцией и будет отличаться новая подписка.

Мы уже писали о том, что завтра, 18 мая, Apple может анонсировать новые наушники "AirPods 3" и обновленный Apple Music. И хотя наушники еще не представлены, это не исключает возможности их выхода в ближайшие сутки вместе с обновленным сервисом для прослушивания музыки. Однако, компания официально еще не сделала никаких заявлений по поводу даты выхода своих обновленных продуктов.



Для справки: Apple Music это музыкальная служба выпущенная компанией Apple в 2015 году, которая предоставляет пользователям доступ к прослушиванию миллионов композиций. Доступ к сервису предоставляется онлайн, однако есть и возможность загружать композиции на своё устройство.









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