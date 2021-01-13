Tesla зафиксировала "призрака" возле кладбища (ВИДЕО)

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Мокрик Анастасия
Датчики автомобиля Tesla
зафиксировали рядом с кладбищем несуществующего в реальности человека. Видео с необъяснимым явлением опубликовал в Twitter пользователь Ovidiu Maciuc.
Неизвестный объект был зафиксирован автопилотом Tesla на пустом кладбище - фото: из открытых источников
Так, остановившись возле кладбища, бортовой компьютер владельца авто стал показывать находящегося рядом с машиной человека. Он резко появлялся в разных точках и также резко исчезал с экрана. Однако на видео видно, что абсолютно вся территория кладбища пуста.
Необычное и метами мистическое видео вызвало большой интерес у пользователей Сети. Так как никакого объяснения произошедшему не нашлось, люди стали строить свои версии. Некоторые предположили, что эта ошибка могла быть связана с тем, что компьютер распознал изображение лица на одном из памятников. Многие связывали этот случай с настоящей мистикой, учитывая место, где это произошло. Но остались и те, кто посчитал это обыкновенной ошибкой.
Пользователи Сети предложили автору видео съездить на это место еще раз, чтобы еще раз попытаться зафиксировать что-то необычное рядом с кладбищем. На это он ответил, что уже думал о повторной поездке к кладбищу. Однако пока чувство страха преодолевает интерес. К слову, в представители Tesla пока никак не прокомментировали этот случай.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что японская компания разрабатывает инновационную систему распознавания лиц, но этот факт уже встревожил правозащитников, а также о том, что в Microsoft исправили серьезную ошибку Windows 10, которая вела к внезапной перезагрузке компьютера.
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