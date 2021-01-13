Tesla зафиксировала "призрака" возле кладбища (ВИДЕО)

Датчики автомобиля Tesla зафиксировали рядом с кладбищем несуществующего в реальности человека. Видео с необъяснимым явлением опубликовал в Twitter пользователь Ovidiu Maciuc.

Неизвестный объект был зафиксирован автопилотом Tesla на пустом кладбище - фото: из открытых источников

Так, остановившись возле кладбища, бортовой компьютер владельца авто стал показывать находящегося рядом с машиной человека. Он резко появлялся в разных точках и также резко исчезал с экрана. Однако на видео видно, что абсолютно вся территория кладбища пуста.

и

метами

мистическое

видео

вызвало

большой

интерес

у

пользователей

Сети

.

Так

как

никакого

объяснения

произошедшему

не

нашлось

,

люди

стали

строить

свои

версии

.

Некоторые

предположили

,

что

эта

ошибка

могла

быть

связана

с

тем

,

что

компьютер

распознал

изображение

лица

на

одном

из

памятников

.

Многие

связывали

этот

случай

с

настоящей

мистикой

,

учитывая

место

,

где

это

произошло

.

Но

остались

и

те

,

кто

посчитал

это

обыкновенной

ошибкой

.

Необычное

Пользователи Сети предложили автору видео съездить на это место еще раз, чтобы еще раз попытаться зафиксировать что-то необычное рядом с кладбищем. На это он ответил, что уже думал о повторной поездке к кладбищу. Однако пока чувство страха преодолевает интерес. К слову, в представители Tesla пока никак не прокомментировали этот случай.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что японская компания разрабатывает инновационную систему распознавания лиц, но этот факт уже встревожил правозащитников, а также о том, что в Microsoft исправили серьезную ошибку Windows 10, которая вела к внезапной перезагрузке компьютера.







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