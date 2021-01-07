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Главная Новости IT технологии Никто не спрячется: японская компания разрабатывает инновационную систему распознавания лиц
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Никто не спрячется: японская компания разрабатывает инновационную систему распознавания лиц

Новая технология распознавания лиц уже встревожила правозащитников

сегодня, 16:34
Автор:

Павел Зинченко

Японская компания NEC, разрабатывающая системы распознавания лиц, запустила систему, которая может идентифицировать людей, даже когда они носят маски. Технология изучает незакрытые части лица, такие как глаза, чтобы установить личность. По заявлению NEC, проверка занимает менее одной секунды с точностью более 99,9%.

Никто не спрячется: японская компания разрабатывает инновационную систему распознавания лиц

Новая система распознавания лиц. Фото: Panda Security

Метрополитен использует технологию распознавания лиц NeoFace Live от NEC, чтобы сравнивать лица в толпе с лицами из списка наблюдения. Среди других клиентов — авиакомпании Lufthansa и Swiss International Airlines. А NEC тестирует систему автоматических платежей в магазине в своей штаб-квартире в Токио.

Шинья Такашима, помощник менеджера подразделения цифровых платформ NEC, сказал информационному агентству Reuters, что технология может помочь людям избежать контакта с поверхностями в различных ситуациях.

Согласно отчету Национального института стандартов и технологий, до пандемии коронавируса алгоритмы распознавания лиц не могли идентифицировать 20-50% изображений людей в масках. Но к концу 2020 года он сообщил о значительном улучшении точности.

Были вопросы относительно того, насколько хорошо системы распознают более темные оттенки кожи, наряду с этическими проблемами вторжения в частную жизнь. В августе использование таких систем полицией Уэльса было признано незаконным в деле, возбужденном борцом за гражданские права. А в США крупные технологические компании, в том числе Amazon и IBM, приостановили использование программного обеспечения для распознавания лиц полицейскими, чтобы дать законодателям время подумать о законодательстве о том, как его следует применять.

Как сообщало издание "Комментарии", Facebook разрабатывает технологию за 10 миллионов долларов, для распознавания дипфейков.


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Источник: https://www.bbc.com/news/technology-55573802
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