Немцы показали электромобиль, способный менять цвет (ВИДЕО)

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Светлана Шкурупий
Немецкий
производитель автомобилей BMW представил новинку — электрический кроссовер iX
Flow, главная особенность которого — мгновенно менять цвет кузова.
Как выглядит автомобиль, меняющий цвет (фото из открытых источников)
Сообщается,
что автомобиль обернут в "электронную бумагу" (E Ink), которая позволяет
водителю менять цвет поверхности с помощью одной кнопки. Благодаря постепенному
распространению изменения оттенка по всей плоскости возникает анимационный
эффект. Такую технологию дизайнеры немецкой компании хотят реализовать не
только снаружи, но и в салоне будущих электрических кроссоверов.
В
компании говорят, что такая способность нового автомобиля поможет снизить
потребление энергии, потому что белая поверхность отражает гораздо больше
солнечного света, а это поможет снизить расходы на охлаждение в летнее время. А
в холодный период года темный кузов машины поможет поглощать больше тепла от
солнца.
В обоих случаях выборочное изменение цвета поможет сократить расход энергии для охлаждения или обогрева автомобиля, что будет способствовать увеличению запаса хода электромобиля.
Напомним,
что в 2021 году рынок новых легковых автомобилей в Украине вырос на 21%. Рекордным с 2014 оказался декабрь. Украинцы приобрели и зарегистрировали 10,5 тысячи автомобилей.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что
компания Илона Маска Tesla опубликовала в соцсети видео, на котором электромобили
под украинский "Щедрик" исполнили световое шоу.
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