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Немцы показали электромобиль, способный менять цвет (ВИДЕО)

BMW представила электромобиль BMW iX Flow с технологией, которая позволяет изменять цвет, словно хамелеон

сегодня, 10:45
Автор:

Светлана Шкурупий
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Немецкий производитель автомобилей BMW представил новинку — электрический кроссовер iX Flow, главная особенность которого — мгновенно менять цвет кузова.

Немцы показали электромобиль, способный менять цвет (ВИДЕО)

Как выглядит автомобиль, меняющий цвет (фото из открытых источников)

Сообщается, что автомобиль обернут в "электронную бумагу" (E Ink), которая позволяет водителю менять цвет поверхности с помощью одной кнопки. Благодаря постепенному распространению изменения оттенка по всей плоскости возникает анимационный эффект. Такую технологию дизайнеры немецкой компании хотят реализовать не только снаружи, но и в салоне будущих электрических кроссоверов.

В компании говорят, что такая способность нового автомобиля поможет снизить потребление энергии, потому что белая поверхность отражает гораздо больше солнечного света, а это поможет снизить расходы на охлаждение в летнее время. А в холодный период года темный кузов машины поможет поглощать больше тепла от солнца.

В обоих случаях выборочное изменение цвета поможет сократить расход энергии для охлаждения или обогрева автомобиля, что будет способствовать увеличению запаса хода электромобиля.

Напомним, что в 2021 году рынок новых легковых автомобилей в Украине вырос на 21%. Рекордным с 2014 оказался декабрь. Украинцы приобрели и зарегистрировали 10,5 тысячи автомобилей.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что компания Илона Маска Tesla опубликовала в соцсети видео, на котором электромобили под украинский "Щедрик" исполнили световое шоу.

Читайте также, что компания Tesla предлагает очередные идеи в мире продаж электроавтомобилей. Новые машины Cybertruck будут доставлять покупателям неокрашенными.


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