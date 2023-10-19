Названа страна, где появятся первые летающие такси



















Вероятно, Китай станет первой в мире страной, где беспилотные летающие такси начнут коммерческую деятельность. Компания EHang, работающая на местном рынке, получила разрешение от властей Китая на эксплуатацию своих машин EH216.

Беспилотное летающее такси EH216. Фото из открытых источников

Летающие или воздушные такси – это транспортные средства, которые мы ассоциируем с фантастическими фильмами, прототипами или испытаниями. Однако в скором времени это может стать реальностью. Китайская компания EHang сообщила, что получила согласие на проведение коммерческих полетов летающих такси. Таким образом, компания прошла тесты и отвечает всем требованиям безопасности для полетов. В настоящее время пробные коммерческие полеты воздушного такси будут совершаться в двух китайских городах Синьцзян Шэньчжэнь.

Пассажиры смогут летать на аппарате под названием EH216. Это транспортное средство перевозит двух человек на борту и не требует водителя. Автопилот с помощью навигации доставит пассажиров из одного места в другое. Летающее такси EH216 имеет 16 электродвигателей, приводящих в движение 16 пропеллеров. На одном заряде аккумулятора такси сможет лететь около 25 минут со скоростью до 100 км/ч. Пока неизвестно, сколько будет стоить путешествие на таком транспортном средстве.

Компания EHang ожидает, что после Китая, она сможет получить соответствующие разрешения в других городах для полетов EH216. На сегодняшний день рыночная капитализация компании EHang составляет около миллиарда долларов.

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