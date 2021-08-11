За обнаружение какой ошибки украинец получил от Twitter 3500 долларов

Социальная сеть Twitter, как и многие другие большие компании, нередко привлекают к усовершенствованию платформы обычных пользователей. Одним из таких стал украинец Богдан Кулинич, являющийся аспирантом университета EFPL в Швейцарии. Как сообщает "Бабель", Кулинич смог получить наградные 3,5 тыс. долларов за обнаружение необычной ошибки в алгоритме соцсети.



Украинец получил от Twitter 3,5 тыс. долларов за обнаружение бага в системе. Фото: Global Look Press

Как известно, Twitter пользуется автоматическим сервисом обрезки фотографий. Если вы кликните на снимок, опубликованный в любом из твиттов, то убедитесь, что в изначальному варианте система показывает вам не все фото.

Проблемы с отображением изображений у компании начались, когда возмущенные пользователи отметили странную особенность: сервис почему-то концентрировался на белокожих людях, а однажды даже "предпочел" собаку с белой шерстью, отрезав черную с превью фото полностью. При этом в Twitter отмечают, что система должна якобы выделять "самые интересные" части снимков, что, разумеется, в последствии звучит весьма по-расистски.

Сначала разработчики соцсети и техподдержка пытались разобраться самостоятельно, но вскоре объявили о том, что человек, обнаруживший баг и подтвердивший его наличие, сможет рассчитывать на финансовое вознаграждение.

Спустя несколько месяцев вожделенные 3,5 тыс. долларов заполучил Богдан Кулинич. Как оказалось, для этого парень всего лишь нагенерировал фотографии лиц с различными чертами лица и цветом кожи, а затем загрузил их сквозь автоматическую обрезку соцсети. Эксперимент подтвердил: баг действительно существует — Twitter больше "нравятся" люди помоложе, с более светлым оттенком кожи и фигурой "потоньше".





В компании планируют избавиться от существующего бага, дабы вопрос "расизма" Twitter был закрыт.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какую новую функцию начали тестировать разработчики Twitter. Подробности — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, какие платные возможности предоставляет своим пользователям эта социальная сеть.

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