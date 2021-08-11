За обнаружение какой ошибки украинец получил от Twitter 3500 долларов

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Вечканова Елена
Социальная сеть Twitter, как и многие другие большие компании, нередко
привлекают к усовершенствованию платформы обычных пользователей. Одним из таких
стал украинец Богдан Кулинич, являющийся аспирантом университета EFPL в
Швейцарии. Как сообщает "Бабель", Кулинич смог получить наградные 3,5 тыс.
долларов за обнаружение необычной ошибки в алгоритме соцсети.
Украинец получил от Twitter 3,5 тыс. долларов за обнаружение бага в системе. Фото: Global Look Press
Как известно, Twitter пользуется автоматическим сервисом обрезки фотографий.
Если вы кликните на снимок, опубликованный в любом из твиттов, то убедитесь,
что в изначальному варианте система показывает вам не все фото.
Проблемы с
отображением изображений у компании начались, когда возмущенные пользователи
отметили странную особенность: сервис почему-то концентрировался на белокожих
людях, а однажды даже "предпочел" собаку с белой шерстью, отрезав черную с превью
фото полностью. При этом в Twitter отмечают, что
система должна якобы выделять "самые интересные" части снимков, что,
разумеется, в последствии звучит весьма по-расистски.
Сначала
разработчики соцсети и техподдержка пытались разобраться самостоятельно, но
вскоре объявили о том, что человек, обнаруживший баг и подтвердивший его наличие,
сможет рассчитывать на финансовое вознаграждение.
Спустя несколько месяцев вожделенные 3,5 тыс. долларов заполучил Богдан Кулинич. Как оказалось, для этого парень всего лишь нагенерировал фотографии лиц с различными чертами лица и цветом кожи, а затем загрузил их сквозь автоматическую обрезку соцсети. Эксперимент подтвердил: баг действительно существует — Twitter больше "нравятся" люди помоложе, с более светлым оттенком кожи и фигурой "потоньше".
В компании
планируют избавиться от существующего бага, дабы вопрос "расизма" Twitter был закрыт.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, какую новую функцию начали тестировать разработчики
Также на портале
вы можете узнать о том, какие платные возможности предоставляет своим пользователям эта социальная сеть.
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