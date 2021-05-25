Несколько простых советов, которые ускорят вашу работу с поисковиком Google

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Денис Подставной
Поисковая система от компании Google является самой популярной в мире. Согласно исследованиям, их поисковиком пользуется до 90% всех пользователей. Но далеко не все знают, как использовать его функционал в полной мере, чтобы облегчить поиск.
Лайфхаки для поисковика Google. Фото из открытых источников
Мы подготовили для вас подборку полезных советов, чтобы облегчить работу с поисковиком.
Цитаты
Мало кто знает, что если поместить поисковый запрос в кавычки, то система будет производить поиск по всей фразе, а не отдельным словам в разном порядке. Это поможет найти конкретную информацию, которая может быть скрыта под другим содержимым.
Используйте двоеточие
Если вы хотите найти информацию или какой-то контент на конкретном сайте, то можете воспользоваться двоеточием.
Для этого вам нужно написать поисковый запрос и добавить слово site, а после него поставить двоеточие и название нужного вам сайта. Например, лайфхаки site:comments.ua. Поисковая система выдаст вам результаты только с этим сайтом.
Используйте поисковик как калькулятор
Если вам нужно быстро что-то посчитать, не спешите искать сайты с онлайн-калькуляторами. Вы просто можете написать в поисковой строке условие нужного вам математического примера или уравнения и Google сам всё посчитает.
Пользуйтесь вкладками поисковой системы
После того, как воспользуетесь поисковиком, вы можете отрегулировать параметры поиска в нужных вам вкладках. Например, перейдя в раздел Картинки, можна выполнить поиск только по картинкам, а дальше уже задать их размер, который будет вам предлагаться.
Не нужно много слов
Например, если вам нужно найти магазин поблизости, вы можете так и написать "магазин поблизости". Поисковая система, основываясь на данных вашей геолокации, подберет для вас магазины.
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