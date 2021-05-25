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Несколько простых советов, которые ускорят вашу работу с поисковиком Google

Пять советов, которые помогут вам работать быстрее с поисковиком

сегодня, 18:44
Автор:

Денис Подставной

Поисковая система от компании Google является самой популярной в мире. Согласно исследованиям, их поисковиком пользуется до 90% всех пользователей. Но далеко не все знают, как использовать его функционал в полной мере, чтобы облегчить поиск.

Несколько простых советов, которые ускорят вашу работу с поисковиком Google

Лайфхаки для поисковика Google. Фото из открытых источников

Мы подготовили для вас подборку полезных советов, чтобы облегчить работу с поисковиком. 

Цитаты

Мало кто знает, что если поместить поисковый запрос в кавычки, то система будет производить поиск по всей фразе, а не отдельным словам в разном порядке. Это поможет найти конкретную информацию, которая может быть скрыта под другим содержимым. 

Используйте двоеточие

Если вы хотите найти информацию или какой-то контент на конкретном сайте, то можете воспользоваться двоеточием.

Для этого вам нужно написать поисковый запрос и добавить слово site, а после него поставить двоеточие и название нужного вам сайта. Например, лайфхаки site:comments.ua. Поисковая система выдаст вам результаты только с этим сайтом. 

Используйте поисковик как калькулятор

Если вам нужно быстро что-то посчитать, не спешите искать сайты с онлайн-калькуляторами. Вы просто можете написать в поисковой строке условие нужного вам математического примера или уравнения и Google сам всё посчитает. 

Пользуйтесь вкладками поисковой системы

После того, как воспользуетесь поисковиком, вы можете отрегулировать параметры поиска в нужных вам вкладках. Например, перейдя в раздел Картинки, можна выполнить поиск только по картинкам, а дальше уже задать их размер, который будет вам предлагаться.  

Не нужно много слов

Например, если вам нужно найти магазин поблизости, вы можете так и написать "магазин поблизости". Поисковая система, основываясь на данных вашей геолокации, подберет для вас магазины. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Spotify теперь можно включать музыку для своего домашнего растения, а также о том, что NASA опубликовала фото марсохода на горе, которую он покорял 7 лет



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Источник: https://www.lifehack.org/articles/technology/20-tips-use-google-search-efficiently.html
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